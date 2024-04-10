https://ria.ru/20240410/pavodok-1939101131.html
В Кургане укрепляют набережную мешками с песком
В Кургане укрепляют набережную мешками с песком - РИА Новости, 10.04.2024
В Кургане укрепляют набережную мешками с песком
Жители Кургана ведут работы по укреплению набережной на реке Тобол в центре города, уровень которой может подняться в ближайшие дни, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:42
2024-04-10T14:42
2024-04-10T14:42
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КУРГАН, 10 апр – РИА Новости. Жители Кургана ведут работы по укреплению набережной на реке Тобол в центре города, уровень которой может подняться в ближайшие дни, передаёт корреспондент РИА Новости. Набережную в центре Кургана укрепляют мешками с песком. Приблизительно будет укреплено порядка 3 километров набережной. Местные жители рассказали РИА Новости, что работы ведутся несколько дней, укрепляют набережную мешками с песком. В 1994 году, когда в Кургане вода в реке поднялась более чем на 10 метров, её уровень достиг парапетов набережной, были затоплены до крыши расположенные вблизи реки частные жилые дома. Глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу регионального ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.
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курган, курганская область, россия, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Курган, Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
В Кургане укрепляют набережную мешками с песком
В Кургане жители укрепляют набережную мешками с песком из-за паводка
КУРГАН, 10 апр – РИА Новости. Жители Кургана ведут работы по укреплению набережной на реке Тобол в центре города, уровень которой может подняться в ближайшие дни, передаёт корреспондент РИА Новости.
Набережную в центре Кургана укрепляют мешками с песком. Приблизительно будет укреплено порядка 3 километров набережной.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
Местные жители рассказали РИА Новости, что работы ведутся несколько дней, укрепляют набережную мешками с песком. В 1994 году, когда в Кургане вода в реке поднялась более чем на 10 метров, её уровень достиг парапетов набережной, были затоплены до крыши расположенные вблизи реки частные жилые дома.
Глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу регионального ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.