https://ria.ru/20240410/pavodok-1939101131.html

В Кургане укрепляют набережную мешками с песком

В Кургане укрепляют набережную мешками с песком - РИА Новости, 10.04.2024

В Кургане укрепляют набережную мешками с песком

Жители Кургана ведут работы по укреплению набережной на реке Тобол в центре города, уровень которой может подняться в ближайшие дни, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:42

2024-04-10T14:42

2024-04-10T14:42

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курганская область

россия

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 10 апр – РИА Новости. Жители Кургана ведут работы по укреплению набережной на реке Тобол в центре города, уровень которой может подняться в ближайшие дни, передаёт корреспондент РИА Новости. Набережную в центре Кургана укрепляют мешками с песком. Приблизительно будет укреплено порядка 3 километров набережной. Местные жители рассказали РИА Новости, что работы ведутся несколько дней, укрепляют набережную мешками с песком. В 1994 году, когда в Кургане вода в реке поднялась более чем на 10 метров, её уровень достиг парапетов набережной, были затоплены до крыши расположенные вблизи реки частные жилые дома. Глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу регионального ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.

https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html

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курган, курганская область, россия, вадим шумков, наводнения в россии — 2024