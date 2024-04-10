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В Оренбурге начался обильный приток воды - РИА Новости, 10.04.2024
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11:45 10.04.2024 (обновлено: 12:38 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
В Оренбурге начался обильный приток воды
В Оренбурге начался обильный приток воды - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбурге начался обильный приток воды
До Оренбурга дошла волна из Орска, начался обильный приток воды, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Ситников в эфире... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:45
2024-04-10T12:38
оренбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. До Оренбурга дошла волна из Орска, начался обильный приток воды, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Ситников в эфире Первого канала. "Сейчас Оренбург принимает ту самую волну, которая недавно захлестнула Орск. Но в силу географических особенностей, в силу расположения низин, высот, водных объектов вблизи Оренбурга это, конечно, не будет настолько катастрофичный паводок, но он будет очень серьезный", — сказал Ситников.По его словам, в ведомстве ожидают, что "работы будет очень много".Как сообщал мэр Оренбурга Сергей Салмин, по данным на 12:00 (10:00 мск), уровень воды в реке Урал находился на уровне 996 сантиметров. Критическим считается уровень 930 сантиметров. В Оренбурге затоплено 2392 участка и 1910 домов, эвакуированы 865 человек.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
оренбург
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оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге начался обильный приток воды

МЧС: Оренбург начинает принимать волну, недавно захлестнувшую Орск

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная Уральская улица в Оренбурге
Подтопленная Уральская улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Подтопленная Уральская улица в Оренбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. До Оренбурга дошла волна из Орска, начался обильный приток воды, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Ситников в эфире Первого канала.
"Сейчас Оренбург принимает ту самую волну, которая недавно захлестнула Орск. Но в силу географических особенностей, в силу расположения низин, высот, водных объектов вблизи Оренбурга это, конечно, не будет настолько катастрофичный паводок, но он будет очень серьезный", — сказал Ситников.
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Инфографика
По его словам, в ведомстве ожидают, что "работы будет очень много".
Как сообщал мэр Оренбурга Сергей Салмин, по данным на 12:00 (10:00 мск), уровень воды в реке Урал находился на уровне 996 сантиметров. Критическим считается уровень 930 сантиметров. В Оренбурге затоплено 2392 участка и 1910 домов, эвакуированы 865 человек.

Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Сотрудники МЧС России на одной из подтопленных улиц Орска - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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ОренбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествияОренбургская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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