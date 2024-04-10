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Пашинян прокомментировал состояние отношений Армении и России - РИА Новости, 10.04.2024
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10:12 10.04.2024 (обновлено: 10:26 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939017253.html
Пашинян прокомментировал состояние отношений Армении и России
Пашинян прокомментировал состояние отношений Армении и России - РИА Новости, 10.04.2024
Пашинян прокомментировал состояние отношений Армении и России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения с РФ переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:12
2024-04-10T10:26
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ЕРЕВАН, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения с РФ переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить."Отношения Армении и России переживают не лучшие времена, но их важность для государственности, суверенитета, безопасности (Армении - ред.) трудно переоценить", - сказал Пашинян на заседании правительства.По его словам, Армения не делала никаких неверных шагов в отношениях с РФ и российская сторона не может упрекнуть Ереван в невыполнении своих обязательств, "хотя обратные случаи многочисленны". "Но хочу подчеркнуть, что мы не хотим спорить с РФ, не потому что не в силах или не имеем возможности, но потому, что оцениваем то огромное положительное, которое было и есть в наших отношениях", - сказал Пашинян.Он отметил, что во время первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2018 года была достигнута договоренность, что двусторонние отношения будут базироваться на взаимном уважении суверенитета, государственности, интересов. "Я готов к такому диалогу", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20240408/armeniya-1938686564.html
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934218829.html
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в мире, россия, армения, ереван, владимир путин, никол пашинян
В мире, Россия, Армения, Ереван, Владимир Путин, Никол Пашинян
Пашинян прокомментировал состояние отношений Армении и России

Пашинян: отношения Армении и России переживают не лучшие времена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения с РФ переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить.
"Отношения Армении и России переживают не лучшие времена, но их важность для государственности, суверенитета, безопасности (Армении - ред.) трудно переоценить", - сказал Пашинян на заседании правительства.
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По его словам, Армения не делала никаких неверных шагов в отношениях с РФ и российская сторона не может упрекнуть Ереван в невыполнении своих обязательств, "хотя обратные случаи многочисленны". "Но хочу подчеркнуть, что мы не хотим спорить с РФ, не потому что не в силах или не имеем возможности, но потому, что оцениваем то огромное положительное, которое было и есть в наших отношениях", - сказал Пашинян.
Он отметил, что во время первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2018 года была достигнута договоренность, что двусторонние отношения будут базироваться на взаимном уважении суверенитета, государственности, интересов. "Я готов к такому диалогу", - сказал Пашинян.
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