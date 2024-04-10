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Отец с тремя маленькими сыновьями жил в подвале дома в Петербурге - РИА Новости, 10.04.2024
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00:47 10.04.2024 (обновлено: 02:26 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/otets-1938967063.html
Отец с тремя маленькими сыновьями жил в подвале дома в Петербурге
Отец с тремя маленькими сыновьями жил в подвале дома в Петербурге - РИА Новости, 10.04.2024
Отец с тремя маленькими сыновьями жил в подвале дома в Петербурге
Отец с тремя сыновьями в возрасте двух-шести лет жил в антисанитарных условиях в подвале в Петербурге, сейчас дети изъяты, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T00:47
2024-04-10T02:26
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Отец с тремя сыновьями в возрасте двух-шести лет жил в антисанитарных условиях в подвале в Петербурге, сейчас дети изъяты, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.Во вторник в полицию Петербурга поступило сообщение о возможном ненадлежащем воспитании детей, проживающих в доме 14 по Московскому шоссе.&quot;Сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет&quot;, — сообщает пресс-служба.В ходе проверки условий проживания установлено: дети жили и воспитывались в антисанитарных условиях. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, было принято решение об изъятии детей, сейчас они в медучреждении."Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Об инциденте проинформированы органы опеки", — заключили в пресс-службе ГУМВД.
https://ria.ru/20240410/prigovor-1938966606.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Отец с тремя маленькими сыновьями жил в подвале дома в Петербурге

МВД: в Петербурге отец жил в подвале в антисанитарных условиях с тремя сыновьями

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Отец с тремя сыновьями в возрасте двух-шести лет жил в антисанитарных условиях в подвале в Петербурге, сейчас дети изъяты, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Во вторник в полицию Петербурга поступило сообщение о возможном ненадлежащем воспитании детей, проживающих в доме 14 по Московскому шоссе.
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"Сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет", — сообщает пресс-служба.

В ходе проверки условий проживания установлено: дети жили и воспитывались в антисанитарных условиях. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, было принято решение об изъятии детей, сейчас они в медучреждении.
"Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Об инциденте проинформированы органы опеки", — заключили в пресс-службе ГУМВД.
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