https://ria.ru/20240410/otets-1938967063.html

Отец с тремя маленькими сыновьями жил в подвале дома в Петербурге

Отец с тремя маленькими сыновьями жил в подвале дома в Петербурге - РИА Новости, 10.04.2024

Отец с тремя маленькими сыновьями жил в подвале дома в Петербурге

Отец с тремя сыновьями в возрасте двух-шести лет жил в антисанитарных условиях в подвале в Петербурге, сейчас дети изъяты, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T00:47

2024-04-10T00:47

2024-04-10T02:26

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Отец с тремя сыновьями в возрасте двух-шести лет жил в антисанитарных условиях в подвале в Петербурге, сейчас дети изъяты, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.Во вторник в полицию Петербурга поступило сообщение о возможном ненадлежащем воспитании детей, проживающих в доме 14 по Московскому шоссе."Сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет", — сообщает пресс-служба.В ходе проверки условий проживания установлено: дети жили и воспитывались в антисанитарных условиях. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, было принято решение об изъятии детей, сейчас они в медучреждении."Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Об инциденте проинформированы органы опеки", — заключили в пресс-службе ГУМВД.

https://ria.ru/20240410/prigovor-1938966606.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург