https://ria.ru/20240410/osvobozhdenie-1938671969.html

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Симферополе

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Симферополе - РИА Новости, 10.04.2024

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Симферополе

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения Симферополя и деоккупации территорий Крымской АССР от... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:00

2024-04-10T10:00

2024-04-10T17:38

общество

симферополь

социальный навигатор

освобождение. путь к победе

республика крым

россия

роман карманов

дмитрий киселев

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения Симферополя и деоккупации территорий Крымской АССР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, открылась в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу."Деоккупация Крыма от нацистов – важнейшее событие для нашей страны. Именно поэтому мы приняли решение посвятить один из ключевых этапов нашего флагманского проекта "Освобождение" восьмидесятилетию Крымской наступательной операции. На снимках фотокорреспондентов Совинформбюро гости выставки смогут увидеть лица освободителей Крыма, их неподдельные, живые эмоции. Наша задача – бережно сохранять память об этих героях, передавать новым поколениям ту силу духа, которая позволила нам достичь Великой Победы. "Освобождение" ставит перед собой именно эту цель", – рассказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Значимость фотовыставки отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов."Крымская наступательная операция стала одной из самых значимых в истории Великой Отечественной войны. Красная Армия освободила полуостров от противника, разгромив 200-тысячную 17-ю немецкую армию. Сегодня, благодаря документальным свидетельствам фотокорреспондентов Совинформбюро, мы можем видеть истинную картину происходящих событий во время Крымской наступательной операции. Сразу две выставки будут представлены для жителей и гостей полуострова: "Освобождение. Путь к Победе" и "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма". Фотографии, которые люди смогут увидеть на выставке, навсегда зафиксировали историческую правду и подлинные события, оставившие след в истории многих семей", – сказал Карманов."Большой проект, который реализует РИА Новости, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, направлен на сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории, повышение уровня знаний молодого поколения о событиях Великой Отечественной войны", – подчеркнул Карманов.Как отметил исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов, фотовыставка и материалы проекта помогут сохранению исторической правды региона, а также будут полезны для изучения событий Великой Отечественной войны."То, что выставка проводится в год 80-летия освобождения городов Симферополя и Севастополя, Крыма в целом от немецко-фашистских захватчиков, от румынских войск – это очень хорошо и правильно. Мы, конечно, об этом рассказываем, и когда наши рассказы дополняются фотоматериалами, это усиливает эффект сказанного слова. К сожалению, сегодня очень мало осталось в живых непосредственных участников тех самых событий – людей, кто многие годы доносил окопную правду до молодежи, тех, кто доносил правду о работе тыла в годы Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа, сыгравшего, вне всяких сомнений, решающую роль в освобождении Европы от нацизма", – рассказал Курьянов.13 апреля 1944 года в ходе Крымской операции войсками 4-го Украинского фронта при поддержке Черноморского флота, Азовской флотилии и крымских партизан был освобожден город Симферополь, оккупированный немцами с 2 ноября 1941 года. Эта операция имеет огромное значение для истории нашей страны – 12 мая 1944 года был освобожден весь полуостров Крым. Несмотря на все трудности и препятствия, темпы наступления были невероятно высоки, что позволило советским войскам в скором времени освободить местное население от фашистского режима.Как объяснили организаторы, в центре сюжета фотовыставки – обычные люди, верившие в победу, несломленные, жившие надеждой на мир. Личный гражданский подвиг каждого жителя и бойца запечатлен на редких кадрах фотохроники.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны.В Крыму, кроме фотовыставки об освобождении Симферополя, также с 11 апреля будет открыта выставка "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" на площадке Судакского исторического музея."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальной программы "Лучшие социальные проекты России".

https://ria.ru/20240408/osvobozhdenie-1936444145.html

https://sn.ria.ru/20240409/krym-1938865492.html

https://sn.ria.ru/20240409/osvobozhdenie-1936446107.html

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