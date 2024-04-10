https://ria.ru/20240410/orsk-1939081425.html

Попытки засыпать дамбу, прорванную в Орске, оказались бесполезными

Попытки засыпать дамбу, прорванную в Орске, оказались бесполезными - РИА Новости, 10.04.2024

Попытки засыпать дамбу, прорванную в Орске, оказались бесполезными

Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица сообщил в своем Telegram-канале, что попытки засыпать дамбу бутом, которую прорвало 5 апреля и затопило город,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:46

2024-04-10T13:46

2024-04-10T13:46

происшествия

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица сообщил в своем Telegram-канале, что попытки засыпать дамбу бутом, которую прорвало 5 апреля и затопило город, оказались бесполезны, но власти ищут способы быстрее отвести воду от домов. Ранее сообщалось, что после снижения сброса воды в Ириклинском водохранилище уровень реки Урал в Орске начал падать и вода начала уходить. "Просчитываем возможности ускорить отвод воды от жилых домов. В обед вместе со специалистами МЧС побывали на дамбе, изучили ситуацию на месте промоин. Попытки засыпать их бутом в пик паводка оказались бесполезными. Каменные глыбы смывало потоком словно песок. Сейчас стихия угомонилась, ищем способы как можно быстрее отвести воду от города и начать его восстанавливать", - написал Козупица. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске