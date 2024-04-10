Попытки засыпать дамбу, прорванную в Орске, оказались бесполезными
Мэр Орска: попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезны
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
УФА, 10 апр – РИА Новости. Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица сообщил в своем Telegram-канале, что попытки засыпать дамбу бутом, которую прорвало 5 апреля и затопило город, оказались бесполезны, но власти ищут способы быстрее отвести воду от домов.
Ранее сообщалось, что после снижения сброса воды в Ириклинском водохранилище уровень реки Урал в Орске начал падать и вода начала уходить.
"Просчитываем возможности ускорить отвод воды от жилых домов. В обед вместе со специалистами МЧС побывали на дамбе, изучили ситуацию на месте промоин. Попытки засыпать их бутом в пик паводка оказались бесполезными. Каменные глыбы смывало потоком словно песок. Сейчас стихия угомонилась, ищем способы как можно быстрее отвести воду от города и начать его восстанавливать", - написал Козупица.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.