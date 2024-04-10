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Попытки засыпать дамбу, прорванную в Орске, оказались бесполезными - РИА Новости, 10.04.2024
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13:46 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/orsk-1939081425.html
Попытки засыпать дамбу, прорванную в Орске, оказались бесполезными
Попытки засыпать дамбу, прорванную в Орске, оказались бесполезными - РИА Новости, 10.04.2024
Попытки засыпать дамбу, прорванную в Орске, оказались бесполезными
Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица сообщил в своем Telegram-канале, что попытки засыпать дамбу бутом, которую прорвало 5 апреля и затопило город,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:46
2024-04-10T13:46
происшествия
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица сообщил в своем Telegram-канале, что попытки засыпать дамбу бутом, которую прорвало 5 апреля и затопило город, оказались бесполезны, но власти ищут способы быстрее отвести воду от домов. Ранее сообщалось, что после снижения сброса воды в Ириклинском водохранилище уровень реки Урал в Орске начал падать и вода начала уходить. "Просчитываем возможности ускорить отвод воды от жилых домов. В обед вместе со специалистами МЧС побывали на дамбе, изучили ситуацию на месте промоин. Попытки засыпать их бутом в пик паводка оказались бесполезными. Каменные глыбы смывало потоком словно песок. Сейчас стихия угомонилась, ищем способы как можно быстрее отвести воду от города и начать его восстанавливать", - написал Козупица. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
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происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Попытки засыпать дамбу, прорванную в Орске, оказались бесполезными

Мэр Орска: попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
Читать ria.ru в
УФА, 10 апр – РИА Новости. Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица сообщил в своем Telegram-канале, что попытки засыпать дамбу бутом, которую прорвало 5 апреля и затопило город, оказались бесполезны, но власти ищут способы быстрее отвести воду от домов.
Ранее сообщалось, что после снижения сброса воды в Ириклинском водохранилище уровень реки Урал в Орске начал падать и вода начала уходить.
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"Просчитываем возможности ускорить отвод воды от жилых домов. В обед вместе со специалистами МЧС побывали на дамбе, изучили ситуацию на месте промоин. Попытки засыпать их бутом в пик паводка оказались бесполезными. Каменные глыбы смывало потоком словно песок. Сейчас стихия угомонилась, ищем способы как можно быстрее отвести воду от города и начать его восстанавливать", - написал Козупица.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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ПроисшествияОрскОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
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