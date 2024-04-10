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Власти рассказали, когда проведут дезинфекцию в Орске

Власти рассказали, когда проведут дезинфекцию в Орске - РИА Новости, 10.04.2024

Власти рассказали, когда проведут дезинфекцию в Орске

Дезинфекция в подтопленном Орске будет проведена, как только вода уйдет из домовладений, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:11

2024-04-10T12:11

2024-04-10T12:32

орск

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

россия

денис паслер

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жкх

наводнения в россии — 2024

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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Дезинфекция в подтопленном Орске будет проведена, как только вода уйдет из домовладений, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова."Дезинфекция будет проведена после ухода воды из домовладений", - рассказала Савинова на встрече главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с местными жителями.Она также уточнила, что через несколько дней начнется санитарная чистка.

орск

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