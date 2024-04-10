https://ria.ru/20240410/orenburg-1939059240.html

Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров

Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров

Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся выше десяти метров, заявил губернатор области Денис Паслер на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:32

2024-04-10T12:32

2024-04-10T13:36

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся выше десяти метров, заявил губернатор области Денис Паслер на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными жителями."Сейчас только что сообщили, что вода в Оренбурге превысила метку в десять метров", — сказал он.Как уточнил сегодня мэр Оренбурга Сергей Салмин, превышены уже все самые опасные отметки, но вода продолжает прибывать. В 10:00 мск уровень реки Урал составлял 996 сантиметров, поднявшись с 6:00 мск на 18 сантиметров.Критическим считается уровень 930 сантиметров.В Оренбурге затопило 2392 участка и 1910 домов, эвакуировали 865 человек.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939054996.html

https://radiosputnik.ru/20240410/navodnenie-1939045519.html

оренбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вода в Ленинском районе Оренбурга. Кадры с дрона Вода вплотную подошла к многоэтажкам в Ленинском районе Оренбурга. Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация – в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу. Власти провели массовую эвакуацию. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей. 2024-04-10T12:32 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия