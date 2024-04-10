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Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров - РИА Новости, 10.04.2024
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12:32 10.04.2024 (обновлено: 13:36 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939059240.html
Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров
Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров
Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся выше десяти метров, заявил губернатор области Денис Паслер на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:32
2024-04-10T13:36
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся выше десяти метров, заявил губернатор области Денис Паслер на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными жителями.&quot;Сейчас только что сообщили, что вода в Оренбурге превысила метку в десять метров&quot;, — сказал он.Как уточнил сегодня мэр Оренбурга Сергей Салмин, превышены уже все самые опасные отметки, но вода продолжает прибывать. В 10:00 мск уровень реки Урал составлял 996 сантиметров, поднявшись с 6:00 мск на 18 сантиметров.Критическим считается уровень 930 сантиметров.В Оренбурге затопило 2392 участка и 1910 домов, эвакуировали 865 человек.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240410/orsk-1939054996.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Вода в Ленинском районе Оренбурга. Кадры с дрона
Вода вплотную подошла к многоэтажкам в Ленинском районе Оренбурга. Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация – в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу. Власти провели массовую эвакуацию. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
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оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров

Уровень реки Урал в Оренбурге превысил 10 метров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленная набережная в Оренбурге
Затопленная набережная в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Затопленная набережная в Оренбурге
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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся выше десяти метров, заявил губернатор области Денис Паслер на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными жителями.
«

"Сейчас только что сообщили, что вода в Оренбурге превысила метку в десять метров", — сказал он.

Как уточнил сегодня мэр Оренбурга Сергей Салмин, превышены уже все самые опасные отметки, но вода продолжает прибывать. В 10:00 мск уровень реки Урал составлял 996 сантиметров, поднявшись с 6:00 мск на 18 сантиметров.
Критическим считается уровень 930 сантиметров.
В Оренбурге затопило 2392 участка и 1910 домов, эвакуировали 865 человек.
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Спасатели доставляют в затопленные районы Орска генераторы
12:15

Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМужчина с котом на лодке, Оренбург
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мужчина с котом на лодке, Оренбург
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Губернатор: в Кургане может повториться наводнение 1994 года
11:54
 
ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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