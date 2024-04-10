https://ria.ru/20240410/obuv-1938974117.html

Названы страны — лидеры по обувному экспорту в Россию

Названы страны — лидеры по обувному экспорту в Россию - РИА Новости, 10.04.2024

Названы страны — лидеры по обувному экспорту в Россию

Армения, Киргизия, Казахстан, Сербия и США вошли в число стран, которые в разы нарастили экспорт обуви в Россию с 2021 года, при этом самыми крупными... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T03:29

2024-04-10T03:29

2024-04-10T11:30

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Армения, Киргизия, Казахстан, Сербия и США вошли в число стран, которые в разы нарастили экспорт обуви в Россию с 2021 года, при этом самыми крупными поставщиками обуви россиянам по итогам 2023 года стали Китай, Италия и Турция, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и открытой статистики. Согласно доступным на данный момент данным, в прошлом году лидером обувного экспорта в Россию стал Китай с поставками на 3,4 миллиарда долларов. Кроме того, в тройку лидеров вошли Италия с объемом поставок почти в 306 миллионов долларов и Турция с объемом экспорта в 154 миллиона долларов. Топ-пять поставщиков обуви в Россию замкнули Польша и Латвия с экспортом почти в 151 и 67 миллионов долларов соответственно. Кроме того, в число главных продавцов обуви вошли Литва (59 миллионов долларов), Германия (57 миллионов), Киргизия (37 миллионов), Индия (36 миллионов), Армения (33 миллиона), Индонезия (31 миллион), Таиланд (22 миллиона), Вьетнам (21 миллион), Австрия (17 миллионов) и Сербия (16 миллионов). Также стоит отметить, что одним из главных поставщиков обуви в Россию могла бы стать Белоруссия, но в 2022 и 2023 году она не раскрывала данные о своей торговле. По итогам 2021 года Минск занял третье место по обувным поставкам Москве с объемом в 224 миллиона долларов. При этом, согласно имеющимся данным, среди крупных поставщиков больше всего экспорт обуви с досанкционного 2021 года по 2023 год нарастили Армения — почти в 11 раз, Киргизия — в 6,53 раза, и Казахстан — в 6,49 раза (до 12 миллионов долларов). Также отличились Сербия и США — их поставки выросли в 3,9 и 3,6 раза, до почти 16 и 14,5 миллионов долларов соответственно. Кроме того, в два-три раза увеличился экспорт обуви из Румынии (до 1,8 миллиона долларов), Пакистана (1,5 миллиона), Латвии и Литвы. Самый заметный рост показали Грузия и Израиль — в 56,5 и 17 раз. Однако объемы их поставок в Россию довольно небольшие — всего 656 и 69 тысяч долларов соответственно. Напротив, больше всего поставки обуви сократили Бельгия — в 771 раз (до 12 тысяч с десяти миллионов долларов), Мьянма — в 145 раз (до 37 тысяч с пяти миллионов долларов), а также Франция — в 15 раз (до 2,6 миллиона долларов), Нидерланды — в 13 раз (до 1,1 миллиона долларов), Великобритания — в 12 раз (до 736 тысяч долларов), Испания — в 7,1 раза (до 6,3 миллиона долларов), Южная Корея — в 7,1 раза (до 235 тысяч долларов) и Вьетнам — в 6,8 раза (до 20,6 миллиона долларов). Практически прекратили экспорт в Россию Швеция и Канада.

https://ria.ru/20240405/odezhda-1937939385.html

https://ria.ru/20240405/yaponiya-1937945307.html

https://ria.ru/20240222/eksport-1928876429.html

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экономика, россия, латвия, литва, оон