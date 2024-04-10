Названы страны — лидеры по обувному экспорту в Россию
Армения и Киргизия больше всех с 2021 года нарастили экспорт обуви в Россию
© Pixabay / Pexels Витрина с кожаной обувью
© Pixabay / Pexels
Витрина с кожаной обувью. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Армения, Киргизия, Казахстан, Сербия и США вошли в число стран, которые в разы нарастили экспорт обуви в Россию с 2021 года, при этом самыми крупными поставщиками обуви россиянам по итогам 2023 года стали Китай, Италия и Турция, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и открытой статистики.
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Топ-пять поставщиков обуви в Россию замкнули Польша и Латвия с экспортом почти в 151 и 67 миллионов долларов соответственно. Кроме того, в число главных продавцов обуви вошли Литва (59 миллионов долларов), Германия (57 миллионов), Киргизия (37 миллионов), Индия (36 миллионов), Армения (33 миллиона), Индонезия (31 миллион), Таиланд (22 миллиона), Вьетнам (21 миллион), Австрия (17 миллионов) и Сербия (16 миллионов).
Также стоит отметить, что одним из главных поставщиков обуви в Россию могла бы стать Белоруссия, но в 2022 и 2023 году она не раскрывала данные о своей торговле. По итогам 2021 года Минск занял третье место по обувным поставкам Москве с объемом в 224 миллиона долларов.
При этом, согласно имеющимся данным, среди крупных поставщиков больше всего экспорт обуви с досанкционного 2021 года по 2023 год нарастили Армения — почти в 11 раз, Киргизия — в 6,53 раза, и Казахстан — в 6,49 раза (до 12 миллионов долларов). Также отличились Сербия и США — их поставки выросли в 3,9 и 3,6 раза, до почти 16 и 14,5 миллионов долларов соответственно.
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Напротив, больше всего поставки обуви сократили Бельгия — в 771 раз (до 12 тысяч с десяти миллионов долларов), Мьянма — в 145 раз (до 37 тысяч с пяти миллионов долларов), а также Франция — в 15 раз (до 2,6 миллиона долларов), Нидерланды — в 13 раз (до 1,1 миллиона долларов), Великобритания — в 12 раз (до 736 тысяч долларов), Испания — в 7,1 раза (до 6,3 миллиона долларов), Южная Корея — в 7,1 раза (до 235 тысяч долларов) и Вьетнам — в 6,8 раза (до 20,6 миллиона долларов). Практически прекратили экспорт в Россию Швеция и Канада.