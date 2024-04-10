https://ria.ru/20240410/npz-1939161836.html
Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины
Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины - РИА Новости, 10.04.2024
Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины
Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя удары Киева по российским нефтегазовым предприятиям, заявила, что США... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:41
2024-04-10T17:41
2024-04-10T17:55
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя удары Киева по российским нефтегазовым предприятиям, заявила, что США выражают обеспокоенность атаками на гражданские объекты, однако это "суверенное решение" Киева."У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам... еще раз, это суверенное решение Украины, но мы выражаем обеспокоенность", - сказала Уолландер, отвечая на соответствующий вопрос.Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937395518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины
Пентагон назвал атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Украины