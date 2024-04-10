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Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 10.04.2024 (обновлено: 17:55 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/npz-1939161836.html
Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины
Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины - РИА Новости, 10.04.2024
Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины
Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя удары Киева по российским нефтегазовым предприятиям, заявила, что США... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:41
2024-04-10T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство обороны сша
селеста уолландер
сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя удары Киева по российским нефтегазовым предприятиям, заявила, что США выражают обеспокоенность атаками на гражданские объекты, однако это "суверенное решение" Киева."У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам... еще раз, это суверенное решение Украины, но мы выражаем обеспокоенность", - сказала Уолландер, отвечая на соответствующий вопрос.Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937395518.html
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в мире, украина, россия, министерство обороны сша, селеста уолландер, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство обороны США, Селеста Уолландер, США, Вооруженные силы Украины
Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины

Пентагон назвал атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Украины

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя удары Киева по российским нефтегазовым предприятиям, заявила, что США выражают обеспокоенность атаками на гражданские объекты, однако это "суверенное решение" Киева.
"У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам... еще раз, это суверенное решение Украины, но мы выражаем обеспокоенность", - сказала Уолландер, отвечая на соответствующий вопрос.
Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время пресс-конференции в Париже, 2 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной"
2 апреля, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАСелеста УолландерСШАВооруженные силы Украины
 
 
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