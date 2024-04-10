https://ria.ru/20240410/npz-1939161836.html

Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины

Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины - РИА Новости, 10.04.2024

Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Украины

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя удары Киева по российским нефтегазовым предприятиям, заявила, что США... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:41

2024-04-10T17:41

2024-04-10T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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селеста уолландер

сша

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя удары Киева по российским нефтегазовым предприятиям, заявила, что США выражают обеспокоенность атаками на гражданские объекты, однако это "суверенное решение" Киева."У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам... еще раз, это суверенное решение Украины, но мы выражаем обеспокоенность", - сказала Уолландер, отвечая на соответствующий вопрос.Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937395518.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, министерство обороны сша, селеста уолландер, сша, вооруженные силы украины