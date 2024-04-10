https://ria.ru/20240410/nato-1939131744.html

Генсек НАТО оценил сроки принятия решения о размещении штаба в Финляндии

Генсек НАТО оценил сроки принятия решения о размещении штаба в Финляндии - РИА Новости, 10.04.2024

Генсек НАТО оценил сроки принятия решения о размещении штаба в Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал предложение Финляндии по размещению на своей территории у границ с Россией штаба сухопутных войск НАТО в Северной... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:16

2024-04-10T16:16

2024-04-10T16:58

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал предложение Финляндии по размещению на своей территории у границ с Россией штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе, но отметил, что решение пока не принято, оно может поступить в течение ближайших "недель или месяцев"."Мы приветствуем факт, что Финляндия предложила разместить командование сухопутных войск… Пока никакое решение еще не принято, мы ожидаем позицию командования, и затем мы примем решение в течение нескольких недель или пары месяцев", - сказал он.Ранее министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе планируется разместить в Финляндии. СМИ сообщали, что штаб планируется разместить в финском городе Миккели, который расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией. Он будет подчиняться штабу командования Североатлантического альянса в Норфолке, США.По информации газеты, это будет так называемый штаб повышенной готовности, функционирующий круглосуточно.Создание штаба в Миккели будет обсуждаться на саммите НАТО в июле, уточняет издание.

https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html

https://ria.ru/20240408/nato-1938726501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, нато, йенс столтенберг, россия, норвегия