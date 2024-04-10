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Генсек НАТО оценил сроки принятия решения о размещении штаба в Финляндии - РИА Новости, 10.04.2024
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16:16 10.04.2024 (обновлено: 16:58 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/nato-1939131744.html
Генсек НАТО оценил сроки принятия решения о размещении штаба в Финляндии
Генсек НАТО оценил сроки принятия решения о размещении штаба в Финляндии - РИА Новости, 10.04.2024
Генсек НАТО оценил сроки принятия решения о размещении штаба в Финляндии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал предложение Финляндии по размещению на своей территории у границ с Россией штаба сухопутных войск НАТО в Северной... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:16
2024-04-10T16:58
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал предложение Финляндии по размещению на своей территории у границ с Россией штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе, но отметил, что решение пока не принято, оно может поступить в течение ближайших "недель или месяцев"."Мы приветствуем факт, что Финляндия предложила разместить командование сухопутных войск… Пока никакое решение еще не принято, мы ожидаем позицию командования, и затем мы примем решение в течение нескольких недель или пары месяцев", - сказал он.Ранее министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе планируется разместить в Финляндии. СМИ сообщали, что штаб планируется разместить в финском городе Миккели, который расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией. Он будет подчиняться штабу командования Североатлантического альянса в Норфолке, США.По информации газеты, это будет так называемый штаб повышенной готовности, функционирующий круглосуточно.Создание штаба в Миккели будет обсуждаться на саммите НАТО в июле, уточняет издание.
https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
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в мире, финляндия, нато, йенс столтенберг, россия, норвегия
В мире, Финляндия, НАТО, Йенс Столтенберг, Россия, Норвегия
Генсек НАТО оценил сроки принятия решения о размещении штаба в Финляндии

Генсек НАТО: решение о размещении штаба в Финляндии потребует нескольких недель

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал предложение Финляндии по размещению на своей территории у границ с Россией штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе, но отметил, что решение пока не принято, оно может поступить в течение ближайших "недель или месяцев".
"Мы приветствуем факт, что Финляндия предложила разместить командование сухопутных войск… Пока никакое решение еще не принято, мы ожидаем позицию командования, и затем мы примем решение в течение нескольких недель или пары месяцев", - сказал он.
Здание аэропорта Ивало провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне
2 апреля, 19:37
Ранее министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе планируется разместить в Финляндии. СМИ сообщали, что штаб планируется разместить в финском городе Миккели, который расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией. Он будет подчиняться штабу командования Североатлантического альянса в Норфолке, США.
По информации газеты, это будет так называемый штаб повышенной готовности, функционирующий круглосуточно.
Создание штаба в Миккели будет обсуждаться на саммите НАТО в июле, уточняет издание.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Главнокомандующий силами НАТО в Европе высказался о войне с Россией
8 апреля, 23:42
 
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