Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:57 10.04.2024 (обновлено: 09:49 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/musulmane-1938992478.html
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом - РИА Новости, 10.04.2024
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:57
2024-04-10T09:49
религия
россия
владимир путин
ураза-байрам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939006706_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c51cea6ae2b3f7ce5dcadfe30e26df3a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. "На протяжении столетий Ураза-байрам олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся", - говорится в поздравлении Путина, опубликованном в официальном Telegram-канале Духовного управления мусульман РФ. Президент добавил, что мусульманские организации участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяют приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, а также вносят большой вклад в укрепление сплочённости народа и сбережение межнационального согласия. "Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240410/uraza-bayram-1938569022.html
https://ria.ru/20240405/musulmane-1938006383.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939006706_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_10e566f3aa0cd53e289cd321f0d5f39c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, ураза-байрам
Религия, Россия, Владимир Путин, Ураза-байрам
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом, знаменующим окончание Рамадана

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВерующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам. 10 апреля 2024
Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам. 10 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.
"На протяжении столетий Ураза-байрам олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся", - говорится в поздравлении Путина, опубликованном в официальном Telegram-канале Духовного управления мусульман РФ.
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман
02:30
Президент добавил, что мусульманские организации участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяют приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, а также вносят большой вклад в укрепление сплочённости народа и сбережение межнационального согласия.
"Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.
Празднование Ураза-байрама в регионах России - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Муфтий объяснил, почему Ночь могущества крайне важна для мусульман
5 апреля, 12:02
 
РелигияРоссияВладимир ПутинУраза-байрам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала