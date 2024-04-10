Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом, знаменующим окончание Рамадана
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВерующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам. 10 апреля 2024
Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам. 10 апреля 2024
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.
"На протяжении столетий Ураза-байрам олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся", - говорится в поздравлении Путина, опубликованном в официальном Telegram-канале Духовного управления мусульман РФ.
Президент добавил, что мусульманские организации участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяют приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, а также вносят большой вклад в укрепление сплочённости народа и сбережение межнационального согласия.
"Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.