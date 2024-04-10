https://ria.ru/20240410/musulmane-1938992478.html

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом - РИА Новости, 10.04.2024

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:57

2024-04-10T08:57

2024-04-10T09:49

религия

россия

владимир путин

ураза-байрам

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. "На протяжении столетий Ураза-байрам олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся", - говорится в поздравлении Путина, опубликованном в официальном Telegram-канале Духовного управления мусульман РФ. Президент добавил, что мусульманские организации участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяют приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, а также вносят большой вклад в укрепление сплочённости народа и сбережение межнационального согласия. "Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240410/uraza-bayram-1938569022.html

https://ria.ru/20240405/musulmane-1938006383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, ураза-байрам