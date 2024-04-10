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Зеленский заявил, что готовит план разрушения Крымского моста - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 10.04.2024 (обновлено: 19:24 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/most-1939177521.html
Зеленский заявил, что готовит план разрушения Крымского моста
Зеленский заявил, что готовит план разрушения Крымского моста - РИА Новости, 10.04.2024
Зеленский заявил, что готовит план разрушения Крымского моста
Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:44
2024-04-10T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
крымский мост
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild. "Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах", — сказал он.Зеленский уточнил, что ВСУ хотят атаковать мосты, по которым перевозят вооружение, и аэродромы, с которых отправляются самолеты, наносящие удары по Украине.Киев неоднократно пытался нанести удары по Крымскому мосту. В частности, 17 июля прошлого года украинские военные атаковали его двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Глава СБУ Малюк в июле прошлого года заявил, что за этим стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует — "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ провалили контрнаступление, а инициатива находится в руках российских Вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939058125.html
https://ria.ru/20240410/vsu-1939122221.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Крымский мост
Зеленский заявил, что готовит план разрушения Крымского моста

Зеленский заявил о подготовке плана наступления с разрушением Крымского моста

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.
«
"Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах", — сказал он.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления, заявил Картаполов
12:25
Зеленский уточнил, что ВСУ хотят атаковать мосты, по которым перевозят вооружение, и аэродромы, с которых отправляются самолеты, наносящие удары по Украине.
Киев неоднократно пытался нанести удары по Крымскому мосту. В частности, 17 июля прошлого года украинские военные атаковали его двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Глава СБУ Малюк в июле прошлого года заявил, что за этим стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Крыму назвали террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ
15:56
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует — "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ провалили контрнаступление, а инициатива находится в руках российских Вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
СВО на Украине стала войной с Западом
23 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКрымский мост
 
 
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