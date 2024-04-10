Зеленский заявил, что готовит план разрушения Крымского моста
Зеленский заявил о подготовке плана наступления с разрушением Крымского моста
Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.
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"Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах", — сказал он.
Киев неоднократно пытался нанести удары по Крымскому мосту. В частности, 17 июля прошлого года украинские военные атаковали его двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Глава СБУ Малюк в июле прошлого года заявил, что за этим стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует — "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ провалили контрнаступление, а инициатива находится в руках российских Вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
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