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Фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая в Москве - РИА Новости, 10.04.2024
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11:52 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/moskva-1939044977.html
Фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая в Москве
Фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая в Москве - РИА Новости, 10.04.2024
Фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая в Москве
Предпринимательский фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая на международной выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба Федерального агентства по РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:52
2024-04-10T11:52
твой бизнес
твой бизнес – новости
москва
олег макаров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Предпринимательский фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая на международной выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). "Масштабный предпринимательский фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая в рамках международной выставки-форума "Россия" в Доме молодежи. Событие объединит будущих, начинающих и действующих молодых предпринимателей России, а также представит мероприятия всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что основной тематикой фестиваля станет образ сильной единой страны, где есть всё для реализации молодежи. "Сегодня молодые предприниматели – это драйвер российской экономики. Они самостоятельно инициируют масштабные проекты, развивают нашу страну. В рамках фестиваля они смогут найти новых партнеров и расширить географию своего бизнеса, а начинающие специалисты получат практические навыки и советы от ведущих экспертов. На площадке участники смогут посетить мастер-классы, принять участие в бизнес-играх, изучить региональные особенности ведения бизнеса и пообщаться с топовыми предпринимателями России", – приводит пресс-служба слова советника руководителя Росмолодежи Олега Макарова. Уточняется, что ключевым днём фестиваля станет 26 мая – День российского предпринимательства, который будет посвящён современному лидерству и стремительному развитию бизнеса. "Изюминкой фестиваля станет разбор кейсов молодых предпринимателей ведущими экспертами страны в рамках проекта "Бизнес не спит. Разборы 360" от трека Росмолодёжь. Бизнес, который объединит две молодёжные столицы России – Москву и Владивосток. Молодые люди смогут узнать основы предпринимательской деятельности, представить свою бизнес-идею и получить консультацию по развитию бизнеса от опытных предпринимателей", - рассказали в организации. Более того, в рамках фестиваля также состоится конкурс от Росмолодежь. Гранты, участниками которого станут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
https://ria.ru/20240410/onlayn-torgovlya-1939026895.html
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твой бизнес – новости, москва, олег макаров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Москва, Олег Макаров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

Фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля молодежного предпринимательства "Бизнес молодых"
Участники фестиваля молодежного предпринимательства Бизнес молодых
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Предпринимательский фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая на международной выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
"Масштабный предпринимательский фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая в рамках международной выставки-форума "Россия" в Доме молодежи. Событие объединит будущих, начинающих и действующих молодых предпринимателей России, а также представит мероприятия всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что основной тематикой фестиваля станет образ сильной единой страны, где есть всё для реализации молодежи.
"Сегодня молодые предприниматели – это драйвер российской экономики. Они самостоятельно инициируют масштабные проекты, развивают нашу страну. В рамках фестиваля они смогут найти новых партнеров и расширить географию своего бизнеса, а начинающие специалисты получат практические навыки и советы от ведущих экспертов. На площадке участники смогут посетить мастер-классы, принять участие в бизнес-играх, изучить региональные особенности ведения бизнеса и пообщаться с топовыми предпринимателями России", – приводит пресс-служба слова советника руководителя Росмолодежи Олега Макарова.
Уточняется, что ключевым днём фестиваля станет 26 мая – День российского предпринимательства, который будет посвящён современному лидерству и стремительному развитию бизнеса.
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"Изюминкой фестиваля станет разбор кейсов молодых предпринимателей ведущими экспертами страны в рамках проекта "Бизнес не спит. Разборы 360" от трека Росмолодёжь. Бизнес, который объединит две молодёжные столицы России – Москву и Владивосток. Молодые люди смогут узнать основы предпринимательской деятельности, представить свою бизнес-идею и получить консультацию по развитию бизнеса от опытных предпринимателей", - рассказали в организации.
Более того, в рамках фестиваля также состоится конкурс от Росмолодежь. Гранты, участниками которого станут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиМоскваОлег МакаровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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