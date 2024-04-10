Фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля молодежного предпринимательства "Бизнес молодых"
© Фотохост-агентство РИА Новости
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Предпринимательский фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая на международной выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
"Масштабный предпринимательский фестиваль "Бизнес молодых" пройдет с 18 по 26 мая в рамках международной выставки-форума "Россия" в Доме молодежи. Событие объединит будущих, начинающих и действующих молодых предпринимателей России, а также представит мероприятия всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основной тематикой фестиваля станет образ сильной единой страны, где есть всё для реализации молодежи.
"Сегодня молодые предприниматели – это драйвер российской экономики. Они самостоятельно инициируют масштабные проекты, развивают нашу страну. В рамках фестиваля они смогут найти новых партнеров и расширить географию своего бизнеса, а начинающие специалисты получат практические навыки и советы от ведущих экспертов. На площадке участники смогут посетить мастер-классы, принять участие в бизнес-играх, изучить региональные особенности ведения бизнеса и пообщаться с топовыми предпринимателями России", – приводит пресс-служба слова советника руководителя Росмолодежи Олега Макарова.
Уточняется, что ключевым днём фестиваля станет 26 мая – День российского предпринимательства, который будет посвящён современному лидерству и стремительному развитию бизнеса.
"Изюминкой фестиваля станет разбор кейсов молодых предпринимателей ведущими экспертами страны в рамках проекта "Бизнес не спит. Разборы 360" от трека Росмолодёжь. Бизнес, который объединит две молодёжные столицы России – Москву и Владивосток. Молодые люди смогут узнать основы предпринимательской деятельности, представить свою бизнес-идею и получить консультацию по развитию бизнеса от опытных предпринимателей", - рассказали в организации.
Более того, в рамках фестиваля также состоится конкурс от Росмолодежь. Гранты, участниками которого станут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.