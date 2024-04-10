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Жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС, сообщила глава Гагаузии - РИА Новости, 10.04.2024
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05:17 10.04.2024 (обновлено: 09:10 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/moldaviya-1938979123.html
Жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС, сообщила глава Гагаузии
Жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС, сообщила глава Гагаузии - РИА Новости, 10.04.2024
Жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС, сообщила глава Гагаузии
Жители Молдавии не хотят присоединения их страны к Европейскому союзу, их желание – жить в суверенном и нейтральном государстве, которое дружило бы со своими... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T05:17
2024-04-10T09:10
в мире
молдавия
гагаузия
украина
евгения гуцул
нато
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Жители Молдавии не хотят присоединения их страны к Европейскому союзу, их желание – жить в суверенном и нейтральном государстве, которое дружило бы со своими соседями, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. По ее словам, в октябре на референдуме жители Молдавии выскажут, хотят ли они вступления страны в Евросоюз. "Но от (лица – ред.) большинства граждан Республики Молдова могу сказать, что люди не хотели бы этого. Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и с Европейским союзом", - сказала Гуцул. Она подчеркнула, что Молдавии не нужны никакие военные блоки, в том числе НАТО. "Мы против этого", - подчеркнула глава Гагаузии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул &gt;&gt;
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
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в мире, молдавия, гагаузия, украина, евгения гуцул, нато, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Украина, Евгения Гуцул, НАТО, Таможенный союз
Жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС, сообщила глава Гагаузии

Глава Гагаузии Гуцул: жители Молдавии не хотят присоединения страны к ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкБашкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Жители Молдавии не хотят присоединения их страны к Европейскому союзу, их желание – жить в суверенном и нейтральном государстве, которое дружило бы со своими соседями, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
По ее словам, в октябре на референдуме жители Молдавии выскажут, хотят ли они вступления страны в Евросоюз.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии
5 апреля, 19:44
"Но от (лица – ред.) большинства граждан Республики Молдова могу сказать, что люди не хотели бы этого. Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и с Европейским союзом", - сказала Гуцул.
Она подчеркнула, что Молдавии не нужны никакие военные блоки, в том числе НАТО. "Мы против этого", - подчеркнула глава Гагаузии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Президенту Молдавии придется считаться с мнением Гагаузии, заявила Гуцул
6 марта, 07:27
 
В миреМолдавияГагаузияУкраинаЕвгения ГуцулНАТОТаможенный союз
 
 
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