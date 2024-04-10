https://ria.ru/20240410/moldaviya-1938979123.html

Жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС, сообщила глава Гагаузии

Жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС, сообщила глава Гагаузии - РИА Новости, 10.04.2024

Жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС, сообщила глава Гагаузии

Жители Молдавии не хотят присоединения их страны к Европейскому союзу, их желание – жить в суверенном и нейтральном государстве, которое дружило бы со своими... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T05:17

2024-04-10T05:17

2024-04-10T09:10

в мире

молдавия

гагаузия

украина

евгения гуцул

нато

таможенный союз

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Жители Молдавии не хотят присоединения их страны к Европейскому союзу, их желание – жить в суверенном и нейтральном государстве, которое дружило бы со своими соседями, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. По ее словам, в октябре на референдуме жители Молдавии выскажут, хотят ли они вступления страны в Евросоюз. "Но от (лица – ред.) большинства граждан Республики Молдова могу сказать, что люди не хотели бы этого. Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и с Европейским союзом", - сказала Гуцул. Она подчеркнула, что Молдавии не нужны никакие военные блоки, в том числе НАТО. "Мы против этого", - подчеркнула глава Гагаузии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931360631.html

молдавия

гагаузия

украина

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в мире, молдавия, гагаузия, украина, евгения гуцул, нато, таможенный союз