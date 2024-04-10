Центр "Маяк" в Запорожской области планируют открыть 1 июня
Росмолодежь: центр "Маяк" в Запорожской области планируют открыть 1 июня
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории "Сириус"
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории "Сириус". Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Строительство образовательного центра "Маяк" находится на завершающем этапе, его открытие планируется 1 июня, сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.
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"Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили площадку будущего Центра созидания "Маяк" в Запорожской области… Сейчас на завершающем этапе ремонт жилых корпусов, актового зала и столовой. Планируем, что 1 июня "Маяк" полноценно начнет свою работу", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Разуваевой.
Она отметила, что вместе с Кириенко они осмотрели будущий Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", который откроется летом 2025 года.
"Регион начал инфраструктурно расти в области возможностей для молодых людей. Что важно, потребность в этом у молодежи есть, площадки будут востребованы, ребята очень ждут завершения строительных работ. Результат покажем совсем скоро!" - добавила глава Росмолодежи.
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