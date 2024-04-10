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Центр "Маяк" в Запорожской области планируют открыть 1 июня - РИА Новости, 10.04.2024
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00:12 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/mayak-1938965795.html
Центр "Маяк" в Запорожской области планируют открыть 1 июня
Центр "Маяк" в Запорожской области планируют открыть 1 июня - РИА Новости, 10.04.2024
Центр "Маяк" в Запорожской области планируют открыть 1 июня
Строительство образовательного центра "Маяк" находится на завершающем этапе, его открытие планируется 1 июня, сообщила глава Федерального агентства по делам... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T00:12
2024-04-10T00:12
общество
россия
запорожская область
ксения разуваева
сергей кириенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Строительство образовательного центра "Маяк" находится на завершающем этапе, его открытие планируется 1 июня, сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. "Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили площадку будущего Центра созидания "Маяк" в Запорожской области… Сейчас на завершающем этапе ремонт жилых корпусов, актового зала и столовой. Планируем, что 1 июня "Маяк" полноценно начнет свою работу", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Разуваевой. Она отметила, что вместе с Кириенко они осмотрели будущий Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", который откроется летом 2025 года. "Регион начал инфраструктурно расти в области возможностей для молодых людей. Что важно, потребность в этом у молодежи есть, площадки будут востребованы, ребята очень ждут завершения строительных работ. Результат покажем совсем скоро!" - добавила глава Росмолодежи.
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общество, россия, запорожская область, ксения разуваева, сергей кириенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Запорожская область, Ксения Разуваева, Сергей Кириенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Центр "Маяк" в Запорожской области планируют открыть 1 июня

Росмолодежь: центр "Маяк" в Запорожской области планируют открыть 1 июня

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории "Сириус"
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории "Сириус". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Строительство образовательного центра "Маяк" находится на завершающем этапе, его открытие планируется 1 июня, сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.
«
"Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили площадку будущего Центра созидания "Маяк" в Запорожской области… Сейчас на завершающем этапе ремонт жилых корпусов, актового зала и столовой. Планируем, что 1 июня "Маяк" полноценно начнет свою работу", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Разуваевой.
Она отметила, что вместе с Кириенко они осмотрели будущий Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", который откроется летом 2025 года.
"Регион начал инфраструктурно расти в области возможностей для молодых людей. Что важно, потребность в этом у молодежи есть, площадки будут востребованы, ребята очень ждут завершения строительных работ. Результат покажем совсем скоро!" - добавила глава Росмолодежи.
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ОбществоРоссияЗапорожская областьКсения РазуваеваСергей КириенкоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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