https://ria.ru/20240410/mat-1939118213.html

Мать троих детей, живших в подвале в Петербурге, вернулась в город

Мать троих детей, живших в подвале в Петербурге, вернулась в город - РИА Новости, 10.04.2024

Мать троих детей, живших в подвале в Петербурге, вернулась в город

Мать троих детей, живших в подвале в Московском районе Санкт-Петербурга вместе с отцом, экстренно вернулась в город из другого региона, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:43

2024-04-10T15:43

2024-04-10T15:43

происшествия

санкт-петербург

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следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Мать троих детей, живших в подвале в Московском районе Санкт-Петербурга вместе с отцом, экстренно вернулась в город из другого региона, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. "Мать детей экстренно вернулась в город. Ей разъяснен порядок действия в сложившейся ситуации. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге держит ситуацию на контроле", – сказал собеседник агентства. Ранее сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома в Московском районе Петербурга вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей в возрасте от двух до шести лет. Дети жили в антисанитарных условиях. Было принято решение об изъятии детей и передаче их в социальное учреждение. Полиция сообщала о возбуждении против родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Городской главк СК РФ, организовавший проверку, информировал, что их мать находится в другом регионе. По его словам, по документам женщина имеет статус матери-одиночки. По ее утверждению, дети жили в подвале около 1,5 месяца и не попадали в поле зрения органов опеки Московского района, поскольку эти службы не имели соответствующей информации. Сейчас все трое детей находятся в соцучреждении, угрозы их жизни и здоровью нет, заключили в аппарате детского омбудсмена.

https://ria.ru/20240404/otvetstvennost-1937883560.html

https://ria.ru/20240409/delo-1938888956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)