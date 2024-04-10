https://ria.ru/20240410/lukashenko-1939050558.html
Путин и Лукашенко встретятся в четверг
Путин и Лукашенко встретятся в четверг - РИА Новости, 10.04.2024
Путин и Лукашенко встретятся в четверг
Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщает... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:02
2024-04-10T12:02
2024-04-10T12:12
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885783647_0:272:3109:2021_1920x0_80_0_0_5d462d3a1a6a8c05aea156031785f88a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Одиннадцатого-двенадцатого апреля Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.В свою очередь, телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства, рассказал, что лидеры двух стран 12 апреля проведут совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. "Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240204/putin-1925325604.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885783647_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_3c62fc8dcc4b67a1da919bed578b03e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика
Путин и Лукашенко встретятся в четверг
Лукашенко 11-12 апреля приедет с визитом в Россию и встретится с Путиным
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Одиннадцатого-двенадцатого апреля Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге
.
В свою очередь, телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства, рассказал, что лидеры двух стран 12 апреля проведут совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. "Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере", - говорится в сообщении.