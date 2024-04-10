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Путин и Лукашенко встретятся в четверг - РИА Новости, 10.04.2024
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12:02 10.04.2024 (обновлено: 12:12 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/lukashenko-1939050558.html
Путин и Лукашенко встретятся в четверг
Путин и Лукашенко встретятся в четверг - РИА Новости, 10.04.2024
Путин и Лукашенко встретятся в четверг
Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщает... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:02
2024-04-10T12:12
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Одиннадцатого-двенадцатого апреля Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.В свою очередь, телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства, рассказал, что лидеры двух стран 12 апреля проведут совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. "Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240204/putin-1925325604.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика
Путин и Лукашенко встретятся в четверг

Лукашенко 11-12 апреля приедет с визитом в Россию и встретится с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Одиннадцатого-двенадцатого апреля Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.
В свою очередь, телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства, рассказал, что лидеры двух стран 12 апреля проведут совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. "Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере", - говорится в сообщении.
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