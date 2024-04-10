https://ria.ru/20240410/lukashenko-1939050558.html

Путин и Лукашенко встретятся в четверг

Путин и Лукашенко встретятся в четверг - РИА Новости, 10.04.2024

Путин и Лукашенко встретятся в четверг

Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщает... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:02

2024-04-10T12:02

2024-04-10T12:12

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

политика

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Одиннадцатого-двенадцатого апреля Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.В свою очередь, телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства, рассказал, что лидеры двух стран 12 апреля проведут совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. "Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240204/putin-1925325604.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика