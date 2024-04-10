https://ria.ru/20240410/lufthansa-1939222667.html

Lufthansa приостановила полеты в Тегеран

Lufthansa приостановила полеты в Тегеран - РИА Новости, 10.04.2024

Lufthansa приостановила полеты в Тегеран

Крупнейшая немецкая авиакомпания приостановила полеты в Тегеран и обратно до четверга, 11 апреля, в связи с угрозами безопасности, сообщило издание FAZ со... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T23:25

2024-04-10T23:25

2024-04-10T23:25

в мире

тегеран (город)

иран

сирия

lufthansa

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Крупнейшая немецкая авиакомпания приостановила полеты в Тегеран и обратно до четверга, 11 апреля, в связи с угрозами безопасности, сообщило издание FAZ со ссылкой на пресс-секретаря перевозчика. "(Lufthansa) после тщательной оценки приняла решение приостановить полеты в Тегеран и обратно до четверга, 11 апреля 2024 года", - сказала пресс-секретарь Lufthansa. "Безопасность наших гостей и членов экипажа - главный приоритет Lufthansa", - добавила она. Пресс-секретарь авиакомпании не назвала конкретных причин, ограничившись формулировкой, что решение принято в связи с "текущей ситуацией на Ближнем Востоке". В последние годы Lufthansa несколько раз уже прерывала авиасообщение с Тегераном: в частности, в связи с массовыми протестами после гибели Махсы Амини, а также с атакой беспилотников на город Исфахан. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html

тегеран (город)

иран

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тегеран (город), иран, сирия, lufthansa , корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году