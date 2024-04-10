https://ria.ru/20240410/krokus-1939103398.html

Мемориал у "Крокус Сити Холла" частично восстановили

Мемориал у "Крокус Сити Холла" частично восстановили - РИА Новости, 10.04.2024

Мемориал у "Крокус Сити Холла" частично восстановили

Мемориал возле "Крокус Сити Холла", куда люди несли цветы в память о жертвах теракта, частично восстановили, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:50

2024-04-10T14:50

2024-04-10T15:48

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

россия

красногорск

происшествия

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 10 апр — РИА Новости. Мемориал возле "Крокус Сити Холла", куда люди несли цветы в память о жертвах теракта, частично восстановили, передает корреспондент РИА Новости.Утром стихийный мемориал, появившийся на следующий день после трагедии, был разобран. Вместо цветов, игрушек, фотографией и свечей стояли лишь черные плотные пакеты. Днем на газоне неподалеку от прежнего мемориала сформировали новый — чуть меньших размеров, с фотографиями погибших, несколькими венками и игрушками.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Владимир Путин отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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Восстановленный мемориал у "Крокуса" Мемориал у "Крокуса", куда люди несли цветы в память о жертвах теракта, частично восстановили и перенесли на газон, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-10T14:50 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

крокус сити холл, россия, красногорск, происшествия, московская область (подмосковье)