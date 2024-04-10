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Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал - РИА Новости, 10.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:47 10.04.2024 (обновлено: 12:50 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/krokus-1939024408.html
Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал
Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал - РИА Новости, 10.04.2024
Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал
Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал, куда люди несли цветы в память о погибших при теракте 22 марта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:47
2024-04-10T12:50
теракт в "крокус сити холле"
общество
крокус сити холл
россия
красногорск
владимир путин
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КРАСНОГОРСК, 10 апр — РИА Новости. Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал, куда люди несли цветы в память о погибших при теракте 22 марта, передает корреспондент РИА Новости. Стихийный мемориал около "Крокуса" возник 23 марта. Люди целыми семьями возлагали к зданию концертного зала цветы и мягкие игрушки, зажигали свечи. Представители духовенства разных конфессий провели богослужения по погибшим. Двадцать четвертого марта у здания провели акцию памяти "Летят журавли", на стене "Крокуса" появилась проекция с этими птицами.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.
https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html
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60
У "Крокуса" разобрали мемориал в память о погибших в результате теракта
У "Крокуса" разобрали мемориал в память о погибших в результате теракта.
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общество, крокус сити холл, россия, красногорск, владимир путин
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Крокус Сити Холл, Россия, Красногорск, Владимир Путин
Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал

Возле "Крокуса" убрали мемориал в память о жертвах теракта

Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 10 апр — РИА Новости. Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал, куда люди несли цветы в память о погибших при теракте 22 марта, передает корреспондент РИА Новости.
Стихийный мемориал около "Крокуса" возник 23 марта. Люди целыми семьями возлагали к зданию концертного зала цветы и мягкие игрушки, зажигали свечи. Представители духовенства разных конфессий провели богослужения по погибшим. Двадцать четвертого марта у здания провели акцию памяти "Летят журавли", на стене "Крокуса" появилась проекция с этими птицами.
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Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов
Вчера, 15:24

Теракт в "Крокусе"

Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.
По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".
В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.
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7 апреля, 22:48
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоКрокус Сити ХоллРоссияКрасногорскВладимир Путин
 
 
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