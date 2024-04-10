https://ria.ru/20240410/krokus-1939024408.html

Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал

Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал - РИА Новости, 10.04.2024

Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал

Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал, куда люди несли цветы в память о погибших при теракте 22 марта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:47

2024-04-10T10:47

2024-04-10T12:50

теракт в "крокус сити холле"

общество

крокус сити холл

россия

красногорск

владимир путин

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КРАСНОГОРСК, 10 апр — РИА Новости. Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал, куда люди несли цветы в память о погибших при теракте 22 марта, передает корреспондент РИА Новости. Стихийный мемориал около "Крокуса" возник 23 марта. Люди целыми семьями возлагали к зданию концертного зала цветы и мягкие игрушки, зажигали свечи. Представители духовенства разных конфессий провели богослужения по погибшим. Двадцать четвертого марта у здания провели акцию памяти "Летят журавли", на стене "Крокуса" появилась проекция с этими птицами.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.

https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html

https://ria.ru/20240407/terakt-1938464477.html

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У "Крокуса" разобрали мемориал в память о погибших в результате теракта У "Крокуса" разобрали мемориал в память о погибших в результате теракта. 2024-04-10T10:47 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, крокус сити холл, россия, красногорск, владимир путин