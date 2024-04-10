https://ria.ru/20240410/kosmos-1939203912.html

США могут отправить в космос двух японских астронавтов

США могут отправить в космос двух японских астронавтов - РИА Новости, 10.04.2024

США могут отправить в космос двух японских астронавтов

Президент США Джо Байден в среду объявил о планах отправить в космос двух японских астронавтов, одного из которых планируется послать на Луну. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:37

2024-04-10T20:37

2024-04-10T21:26

луна

сша

джо байден

япония

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду объявил о планах отправить в космос двух японских астронавтов, одного из которых планируется послать на Луну."Двое японских астронавтов присоединятся в будущем к американским миссиям. Один станет первым неамериканцем, который когда-либо приземлялся на Луну", - сообщил он журналистам на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.Президент США не назвал, в какие сроки планируется реализовать это обещание.Согласно официально заявленной цели администрации США, возвращение американских астронавтов на Луну должно состояться в 2025-2026 годах в ходе миссии "Артемида-3". Экипаж миссии "Артемида-3" пока не назван, но ранее руководство НАСА заявляло, что доставит на Луну не только американца, но и первую женщину.США реализуют лунную программу в сотрудничестве с другими странами. Так называемые "Аккорды Артемиды", двусторонние соглашения о взаимодействии в этой сфере, уже подписаны с более чем тремя десятками стран, в их числе - Канадой, гражданин которой, как ранее анонсировало НАСА, войдет в экипаж миссии "Артемида-2" - первому пилотируемому полету новейшего космического корабля Orion. Согласно графику НАСА, миссия, которой предстоит совершить облет вокруг Луны, состоится в 2025 году.

https://ria.ru/20240408/mask-1938716763.html

https://ria.ru/20240407/mask-1938467062.html

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сша

япония

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луна, сша, джо байден, япония, в мире