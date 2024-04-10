США могут отправить в космос двух японских астронавтов
Байден заявил о планах отправить в космос двух японских астронавтов
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду объявил о планах отправить в космос двух японских астронавтов, одного из которых планируется послать на Луну.
"Двое японских астронавтов присоединятся в будущем к американским миссиям. Один станет первым неамериканцем, который когда-либо приземлялся на Луну", - сообщил он журналистам на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.
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Президент США не назвал, в какие сроки планируется реализовать это обещание.
Согласно официально заявленной цели администрации США, возвращение американских астронавтов на Луну должно состояться в 2025-2026 годах в ходе миссии "Артемида-3". Экипаж миссии "Артемида-3" пока не назван, но ранее руководство НАСА заявляло, что доставит на Луну не только американца, но и первую женщину.
США реализуют лунную программу в сотрудничестве с другими странами. Так называемые "Аккорды Артемиды", двусторонние соглашения о взаимодействии в этой сфере, уже подписаны с более чем тремя десятками стран, в их числе - Канадой, гражданин которой, как ранее анонсировало НАСА, войдет в экипаж миссии "Артемида-2" - первому пилотируемому полету новейшего космического корабля Orion. Согласно графику НАСА, миссия, которой предстоит совершить облет вокруг Луны, состоится в 2025 году.