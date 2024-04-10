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Инженер ИКИ РАН назвал проект "Луна-25" отличным опытом - РИА Новости, 10.04.2024
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Наука
 
15:26 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/kosmos-1939113167.html
Инженер ИКИ РАН назвал проект "Луна-25" отличным опытом
Инженер ИКИ РАН назвал проект "Луна-25" отличным опытом - РИА Новости, 10.04.2024
Инженер ИКИ РАН назвал проект "Луна-25" отличным опытом
Миссия космической станции "Луна-25", упавшей на поверхность спутника Земли, - это отличный опыт, ученые учитывают его в работе над следующими проектами, заявил РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:26
2024-04-10T15:26
наука
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луна
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анатолий петрукович
российская академия наук
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Миссия космической станции "Луна-25", упавшей на поверхность спутника Земли, - это отличный опыт, ученые учитывают его в работе над следующими проектами, заявил инженер Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Владислав Яковлев. "Я бы не сказал, что это неудача. Я бы сказал, что это отличный опыт. Пережили, работаем над дальнейшими проектами, работы много. Принимаем опыт, полученный с предыдущей миссией", - сказал Яковлев на XXI конференции молодых ученых "Фундаментальные и прикладные космические исследования". Ранее директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович заявил, что следующие российские лунные станции будут лететь по более долгой траектории, чтобы ими можно более точно управлять и исключить аварию, произошедшую с "Луной-25". Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года, 19 августа станция "Луна-25" из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.
https://ria.ru/20231027/luna-1905656880.html
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космос - риа наука, земля, россия, луна, владислав яковлев, анатолий петрукович, российская академия наук, институт космических исследований
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Россия, Луна, Владислав Яковлев, Анатолий Петрукович, Российская академия наук, Институт космических исследований
Инженер ИКИ РАН назвал проект "Луна-25" отличным опытом

Инженер ИКИ РАН Яковлев отказался называть крушение станции "Луна-25" неудачей

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Миссия космической станции "Луна-25", упавшей на поверхность спутника Земли, - это отличный опыт, ученые учитывают его в работе над следующими проектами, заявил инженер Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Владислав Яковлев.
"Я бы не сказал, что это неудача. Я бы сказал, что это отличный опыт. Пережили, работаем над дальнейшими проектами, работы много. Принимаем опыт, полученный с предыдущей миссией", - сказал Яковлев на XXI конференции молодых ученых "Фундаментальные и прикладные космические исследования".
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Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года, 19 августа станция "Луна-25" из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляРоссияЛунаВладислав ЯковлевАнатолий ПетруковичРоссийская академия наукИнститут космических исследований
 
 
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