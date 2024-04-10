https://ria.ru/20240410/kosmos-1939113167.html

Инженер ИКИ РАН назвал проект "Луна-25" отличным опытом

Инженер ИКИ РАН назвал проект "Луна-25" отличным опытом - РИА Новости, 10.04.2024

Инженер ИКИ РАН назвал проект "Луна-25" отличным опытом

Миссия космической станции "Луна-25", упавшей на поверхность спутника Земли, - это отличный опыт, ученые учитывают его в работе над следующими проектами, заявил РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:26

2024-04-10T15:26

2024-04-10T15:26

наука

космос - риа наука

земля

россия

луна

владислав яковлев

анатолий петрукович

российская академия наук

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Миссия космической станции "Луна-25", упавшей на поверхность спутника Земли, - это отличный опыт, ученые учитывают его в работе над следующими проектами, заявил инженер Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Владислав Яковлев. "Я бы не сказал, что это неудача. Я бы сказал, что это отличный опыт. Пережили, работаем над дальнейшими проектами, работы много. Принимаем опыт, полученный с предыдущей миссией", - сказал Яковлев на XXI конференции молодых ученых "Фундаментальные и прикладные космические исследования". Ранее директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович заявил, что следующие российские лунные станции будут лететь по более долгой траектории, чтобы ими можно более точно управлять и исключить аварию, произошедшую с "Луной-25". Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года, 19 августа станция "Луна-25" из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.

https://ria.ru/20231027/luna-1905656880.html

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Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, россия, луна, владислав яковлев, анатолий петрукович, российская академия наук, институт космических исследований