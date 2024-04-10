https://ria.ru/20240410/izrail-1939006360.html

Глава МИД Израиля опубликовал сообщение на персидском языке

Глава МИД Израиля опубликовал сообщение на персидском языке - РИА Новости, 10.04.2024

Глава МИД Израиля опубликовал сообщение на персидском языке

Глава МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал пост на персидском языке в социальной сети Х с ответом на послание верховного лидера Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:47

2024-04-10T09:47

2024-04-10T11:42

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал пост на персидском языке в социальной сети Х с ответом на послание верховного лидера Ирана Али Хаменеи. "Если Иран нападет со своей территории — Израиль ответит и нападет в Иране", — написал он.Накануне источник из западных служб безопасности сообщил арабскому электронному изданию Elaph, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске.Авиаудар израильских ВВС по зданию дипмиссии произошел вечером 1 апреля. В результате атаки оно было полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240404/ivrit-1937736235.html

https://ria.ru/20240410/izrail-1938971721.html

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