Диловар Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе"
Адвокат заявил, что Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе"
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДиловар Исломов в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Диловар Исломов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Диловар Исломов не признает вину по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости его адвокат, решившая не называть свои ФИО.
"Вину он не признает", - рассказала собеседница агентства.
Ранее стало известно, что аналогичную позицию занимают и родственники Диловара, которые также проходят обвиняемыми по данному делу – Аминчон и Исроил Исломовы.
По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта.
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России, Мосгорсуд уже признал законным его арест.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.