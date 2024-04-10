https://ria.ru/20240410/islomov-1939166780.html

Диловар Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе"

Диловар Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 10.04.2024

Диловар Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе"

Диловар Исломов не признает вину по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости его адвокат, решившая не называть свои ФИО. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:02

2024-04-10T18:02

2024-04-10T18:05

теракт в "крокус сити холле"

крокус

крокус сити холл

московский городской суд

происшествия

россия

брянская область

тверь

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Диловар Исломов не признает вину по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости его адвокат, решившая не называть свои ФИО."Вину он не признает", - рассказала собеседница агентства.Ранее стало известно, что аналогичную позицию занимают и родственники Диловара, которые также проходят обвиняемыми по данному делу – Аминчон и Исроил Исломовы.По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта.Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России, Мосгорсуд уже признал законным его арест.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240408/terakt-1938596818.html

https://ria.ru/20240407/terakt-1938464477.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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