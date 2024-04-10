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Диловар Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 10.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:02 10.04.2024 (обновлено: 18:05 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/islomov-1939166780.html
Диловар Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе"
Диловар Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 10.04.2024
Диловар Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе"
Диловар Исломов не признает вину по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости его адвокат, решившая не называть свои ФИО. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:02
2024-04-10T18:05
теракт в "крокус сити холле"
крокус
крокус сити холл
московский городской суд
происшествия
россия
брянская область
тверь
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Диловар Исломов не признает вину по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости его адвокат, решившая не называть свои ФИО."Вину он не признает", - рассказала собеседница агентства.Ранее стало известно, что аналогичную позицию занимают и родственники Диловара, которые также проходят обвиняемыми по данному делу – Аминчон и Исроил Исломовы.По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта.Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России, Мосгорсуд уже признал законным его арест.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240408/terakt-1938596818.html
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крокус, крокус сити холл, московский городской суд, происшествия, россия, брянская область, тверь, осаго, renault logan
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Происшествия, Россия, Брянская область, Тверь, ОСАГО, Renault Logan
Диловар Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе"

Адвокат заявил, что Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе"

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДиловар Исломов в суде
Диловар Исломов в суде - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Диловар Исломов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Диловар Исломов не признает вину по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости его адвокат, решившая не называть свои ФИО.
"Вину он не признает", - рассказала собеседница агентства.
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Ранее стало известно, что аналогичную позицию занимают и родственники Диловара, которые также проходят обвиняемыми по данному делу – Аминчон и Исроил Исломовы.
По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта.
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России, Мосгорсуд уже признал законным его арест.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусКрокус Сити ХоллМосковский городской судПроисшествияРоссияБрянская областьТверьОСАГОRenault Logan
 
 
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