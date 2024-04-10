https://ria.ru/20240410/gutsul-1938990412.html

У гагаузов накопилось много вопросов к Санду, заявила Гуцул

У гагаузов накопилось много вопросов к Санду, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.04.2024

У гагаузов накопилось много вопросов к Санду, заявила Гуцул

У гагаузов уже накопилось множество вопросов к президенту Молдавии Майе Санду, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:36

2024-04-10T08:36

2024-04-10T10:44

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. У гагаузов уже накопилось множество вопросов к президенту Молдавии Майе Санду, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. "Пытались бюджет сократить наш и нам не дают возможности выплатить надбавки к пенсиям. Нас во всем ограничивают, у нас полномочия отбирают", — рассказала она.Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты — Кишинев, но местные жители встретили ее протестами, жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Кортеж главы государства был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Санду заявила, что участникам протеста в регионе якобы заплатили деньги, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке. "Я уверена: куда бы ни поехала Майя Санду, ее все так (протестами. — Прим. ред.) встретят, потому что, к сожалению, наш народ живет с каждым днем все хуже и хуже. Говорить о том, что людям заплатили, потому что кто-то так захотел... Обвиняют меня, представителей моей команды. <...> Нет, на самом деле, это отчаянный шаг жителей Гагаузии", — сказала Гуцул.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>

https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

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Гуцул: "Санду по всей Молдавии будут встречать протестами" Санду по всей Молдавии будут встречать протестами, в частности, у гагаузов накопилось множество вопросов к ней, заявила РИА Новости глава автономии Гуцул. 2024-04-10T08:36 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, возрождение