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У гагаузов накопилось много вопросов к Санду, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.04.2024
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08:36 10.04.2024 (обновлено: 10:44 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/gutsul-1938990412.html
У гагаузов накопилось много вопросов к Санду, заявила Гуцул
У гагаузов накопилось много вопросов к Санду, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.04.2024
У гагаузов накопилось много вопросов к Санду, заявила Гуцул
У гагаузов уже накопилось множество вопросов к президенту Молдавии Майе Санду, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:36
2024-04-10T10:44
в мире
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гагаузия
майя санду
евгения гуцул
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. У гагаузов уже накопилось множество вопросов к президенту Молдавии Майе Санду, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. &quot;Пытались бюджет сократить наш и нам не дают возможности выплатить надбавки к пенсиям. Нас во всем ограничивают, у нас полномочия отбирают&quot;, — рассказала она.Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты — Кишинев, но местные жители встретили ее протестами, жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Кортеж главы государства был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Санду заявила, что участникам протеста в регионе якобы заплатили деньги, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке. "Я уверена: куда бы ни поехала Майя Санду, ее все так (протестами. — Прим. ред.) встретят, потому что, к сожалению, наш народ живет с каждым днем все хуже и хуже. Говорить о том, что людям заплатили, потому что кто-то так захотел... Обвиняют меня, представителей моей команды. &lt;...&gt; Нет, на самом деле, это отчаянный шаг жителей Гагаузии", — сказала Гуцул.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул &gt;&gt;
https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html
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Гуцул: "Санду по всей Молдавии будут встречать протестами"
Санду по всей Молдавии будут встречать протестами, в частности, у гагаузов накопилось множество вопросов к ней, заявила РИА Новости глава автономии Гуцул.
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, возрождение
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Возрождение
У гагаузов накопилось много вопросов к Санду, заявила Гуцул

Гуцул: Санду будут встречать протестами в любом регионе Молдавии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. У гагаузов уже накопилось множество вопросов к президенту Молдавии Майе Санду, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
«

"Пытались бюджет сократить наш и нам не дают возможности выплатить надбавки к пенсиям. Нас во всем ограничивают, у нас полномочия отбирают", — рассказала она.

Протесты в Гагаузии на фоне приезда президента Молдавии Санду на открытие ЛЭП
Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами
29 марта, 11:29
Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты — Кишинев, но местные жители встретили ее протестами, жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Кортеж главы государства был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Санду заявила, что участникам протеста в регионе якобы заплатили деньги, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке.
"Я уверена: куда бы ни поехала Майя Санду, ее все так (протестами. — Прим. ред.) встретят, потому что, к сожалению, наш народ живет с каждым днем все хуже и хуже. Говорить о том, что людям заплатили, потому что кто-то так захотел... Обвиняют меня, представителей моей команды. <...> Нет, на самом деле, это отчаянный шаг жителей Гагаузии", — сказала Гуцул.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии
20 марта, 14:52
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулВозрождение
 
 
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