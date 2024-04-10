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Открылась регистрация на Тотальный диктант - РИА Новости, 10.04.2024
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11:03 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/diktant-1939028693.html
Открылась регистрация на Тотальный диктант
Открылась регистрация на Тотальный диктант - РИА Новости, 10.04.2024
Открылась регистрация на Тотальный диктант
Тотальный диктант в 2024 году начнется 20 апреля, регистрация на него уже открылась, сообщила пресс-служба акции. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:03
2024-04-10T11:03
томск
москва
россия
анна матвеева
тотальный диктант
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тотальный диктант в 2024 году начнется 20 апреля, регистрация на него уже открылась, сообщила пресс-служба акции. "Зарегистрироваться на акцию, которая пройдет 20 апреля по всему миру, можно с 10 апреля на сайте проекта totaldict.ru. Тотальный диктант примет участников в 680 городах 41 страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что для регистрации открыты более чем 1,3 тысячи площадок по всему миру, где можно будет написать диктант, традиционные площадки Тотального диктанта - вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы, однако организаторы каждый год готовят для участников и необычные площадки. "Каждый год мы стараемся сделать Тотальный диктант по-настоящему тотальным, поэтому его пишут везде... Кроме того, это очень хороший показатель: если космонавты в космосе могут писать Тотальный диктант, если под землей его могут писать, если его могут писать на полярной станции, значит, и ты тоже можешь. И нет ничего, что бы могло препятствовать обычному человеку просто взять и написать Тотальный диктант очно или в режиме онлайн", - сказал директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что в столице Тотального диктанта - Томске - главной площадкой акции станет конгресс-центр "Рубин", здесь будет диктовать текст автор Тотального диктанта, российская писательница и журналист Анна Матвеева. Более 200 площадок примут участников в Москве, москвичи смогут написать диктант в библиотеках, школах, вузах, музеях, фуд-моллах, торговых центрах, одной из площадок Тотального диктанта в столице станет центральный офис "Вкусно - и точка" - уникальная возможность написать диктант в необычной обстановке будет более чем у 200 человек, а компания угостит всех участников кофе и десертами из ассортимента меню кафе, подчеркнули в пресс-службе. В честь 20-летия Тотального диктанта "Вкусно - и точка" также разыграет призы среди участников по всей России: 120 человек, определенных случайным образом, смогут выиграть сертификаты на 20 комбообедов каждый - не за "хорошую оценку", а за желание проверить свою грамотность и готовность посвятить этому время, заключили в пресс-службе акции.
https://ria.ru/20231114/rgo-1909417076.html
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томск, москва, россия, анна матвеева, тотальный диктант, общество
Томск, Москва, Россия, Анна Матвеева, Тотальный диктант, Общество
Открылась регистрация на Тотальный диктант

Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдет с 20 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастницы ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Участницы ежегодной образовательной акции Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участницы ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тотальный диктант в 2024 году начнется 20 апреля, регистрация на него уже открылась, сообщила пресс-служба акции.
"Зарегистрироваться на акцию, которая пройдет 20 апреля по всему миру, можно с 10 апреля на сайте проекта totaldict.ru. Тотальный диктант примет участников в 680 городах 41 страны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для регистрации открыты более чем 1,3 тысячи площадок по всему миру, где можно будет написать диктант, традиционные площадки Тотального диктанта - вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы, однако организаторы каждый год готовят для участников и необычные площадки.
«
"Каждый год мы стараемся сделать Тотальный диктант по-настоящему тотальным, поэтому его пишут везде... Кроме того, это очень хороший показатель: если космонавты в космосе могут писать Тотальный диктант, если под землей его могут писать, если его могут писать на полярной станции, значит, и ты тоже можешь. И нет ничего, что бы могло препятствовать обычному человеку просто взять и написать Тотальный диктант очно или в режиме онлайн", - сказал директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков, его слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что в столице Тотального диктанта - Томске - главной площадкой акции станет конгресс-центр "Рубин", здесь будет диктовать текст автор Тотального диктанта, российская писательница и журналист Анна Матвеева.
Более 200 площадок примут участников в Москве, москвичи смогут написать диктант в библиотеках, школах, вузах, музеях, фуд-моллах, торговых центрах, одной из площадок Тотального диктанта в столице станет центральный офис "Вкусно - и точка" - уникальная возможность написать диктант в необычной обстановке будет более чем у 200 человек, а компания угостит всех участников кофе и десертами из ассортимента меню кафе, подчеркнули в пресс-службе.
В честь 20-летия Тотального диктанта "Вкусно - и точка" также разыграет призы среди участников по всей России: 120 человек, определенных случайным образом, смогут выиграть сертификаты на 20 комбообедов каждый - не за "хорошую оценку", а за желание проверить свою грамотность и готовность посвятить этому время, заключили в пресс-службе акции.
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ТомскМоскваРоссияАнна МатвееваТотальный диктантОбщество
 
 
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