https://ria.ru/20240410/deti-1939044403.html
В Петербурге завели дело против родителей детей, живших в подвале
В Петербурге завели дело против родителей детей, живших в подвале - РИА Новости, 10.04.2024
В Петербурге завели дело против родителей детей, живших в подвале
В Санкт-Петербурге завели дело после обнаружения детей, проживающих в подвале дома, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:51
2024-04-10T11:51
2024-04-10T14:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завели дело после обнаружения детей, проживающих в подвале дома, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. "По результатам проверки полиция возбудила в отношении родителей уголовное дело по статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", — уточнили в ведомстве.Полиция установила, что в подвале дома в Московском районе Петербурга вместе с 36-летним отцом живут трое детей в возрасте от двух до шести лет.Несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях. Правоохранительные органы приняли решение об изъятии детей и передаче их в социальное учреждение.
https://ria.ru/20240409/razvraschenie-1938891447.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге завели дело против родителей детей, живших в подвале
В Петербурге завели дело против родителей троих детей, живших в подвале