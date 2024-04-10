https://ria.ru/20240410/deti-1939044403.html

В Петербурге завели дело против родителей детей, живших в подвале

В Петербурге завели дело против родителей детей, живших в подвале - РИА Новости, 10.04.2024

В Петербурге завели дело против родителей детей, живших в подвале

В Санкт-Петербурге завели дело после обнаружения детей, проживающих в подвале дома, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:51

2024-04-10T11:51

2024-04-10T14:06

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завели дело после обнаружения детей, проживающих в подвале дома, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. "По результатам проверки полиция возбудила в отношении родителей уголовное дело по статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", — уточнили в ведомстве.Полиция установила, что в подвале дома в Московском районе Петербурга вместе с 36-летним отцом живут трое детей в возрасте от двух до шести лет.Несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях. Правоохранительные органы приняли решение об изъятии детей и передаче их в социальное учреждение.

https://ria.ru/20240409/razvraschenie-1938891447.html

санкт-петербург

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия