https://ria.ru/20240410/damby-1939040947.html

В Курганской области круглосуточно строят пять дамб

В Курганской области круглосуточно строят пять дамб - РИА Новости, 10.04.2024

В Курганской области круглосуточно строят пять дамб

Пять дамб общей протяженностью 30 километров строят круглосуточно в Курганской области, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в эфире "Россия 24". РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:41

2024-04-10T11:41

2024-04-10T11:41

курганская область

вадим шумков

прорыв дамбы в орске

курган

происшествия

тобол (река)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пять дамб общей протяженностью 30 километров строят круглосуточно в Курганской области, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в эфире "Россия 24". "Итак, в Курганской области мы строим пять дамбовых сооружений и одно укрепляем и наполняем в самом городе Кургане. Для понимания протяженность дамбы – 30 километров", – сказал Шумков. Он отметил, что дамбовые сооружения либо "подсыпают, либо выкладывают мешками", на объектах работают несколько сотен человек круглосуточно. Губернатор области Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза затопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

курганская область

курган

тобол (река)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

курганская область, вадим шумков, прорыв дамбы в орске, курган, происшествия, тобол (река)