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В Курганской области круглосуточно строят пять дамб - РИА Новости, 10.04.2024
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11:41 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/damby-1939040947.html
В Курганской области круглосуточно строят пять дамб
В Курганской области круглосуточно строят пять дамб - РИА Новости, 10.04.2024
В Курганской области круглосуточно строят пять дамб
Пять дамб общей протяженностью 30 километров строят круглосуточно в Курганской области, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в эфире "Россия 24". РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:41
2024-04-10T11:41
курганская область
вадим шумков
прорыв дамбы в орске
курган
происшествия
тобол (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пять дамб общей протяженностью 30 километров строят круглосуточно в Курганской области, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в эфире "Россия 24". "Итак, в Курганской области мы строим пять дамбовых сооружений и одно укрепляем и наполняем в самом городе Кургане. Для понимания протяженность дамбы – 30 километров", – сказал Шумков. Он отметил, что дамбовые сооружения либо "подсыпают, либо выкладывают мешками", на объектах работают несколько сотен человек круглосуточно. Губернатор области Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза затопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html
курганская область
курган
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курганская область, вадим шумков, прорыв дамбы в орске, курган, происшествия, тобол (река)
Курганская область, Вадим Шумков, Прорыв дамбы в Орске, Курган, Происшествия, Тобол (река)
В Курганской области круглосуточно строят пять дамб

Губернатор: в Курганской области строят пять дамб протяженностью 30 километров

© Фото : пресс-служба губернатора Курганской областиУкрепление дамбы в Курганской области
Укрепление дамбы в Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курганской области
Укрепление дамбы в Курганской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пять дамб общей протяженностью 30 километров строят круглосуточно в Курганской области, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в эфире "Россия 24".
"Итак, в Курганской области мы строим пять дамбовых сооружений и одно укрепляем и наполняем в самом городе Кургане. Для понимания протяженность дамбы – 30 километров", – сказал Шумков. Он отметил, что дамбовые сооружения либо "подсыпают, либо выкладывают мешками", на объектах работают несколько сотен человек круглосуточно.
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По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров.
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Курганская областьВадим ШумковПрорыв дамбы в ОрскеКурганПроисшествияТобол (река)
 
 
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