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В Орске рабочие пытаются засыпать дамбу, которую прорвало - РИА Новости, 10.04.2024
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18:11 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/damba-1939169785.html
В Орске рабочие пытаются засыпать дамбу, которую прорвало
В Орске рабочие пытаются засыпать дамбу, которую прорвало - РИА Новости, 10.04.2024
В Орске рабочие пытаются засыпать дамбу, которую прорвало
Рабочие пытаются засыпать в Орске дамбу, которую прорвало 5 апреля и затопило город, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:11
2024-04-10T18:11
орск
урал
оренбургская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939120131_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_2af28939171ad9d3a0748acc87afeada.jpg
ОРСК, 10 апр – РИА Новости. Рабочие пытаются засыпать в Орске дамбу, которую прорвало 5 апреля и затопило город, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. Ранее мэр Орска Василий Козупица заявлял, что попытки засыпать дамбу бутом оказались бесполезны, но власти ищут способы быстрее отвести воду от домов. В видеокадры РИА Новости, снятые с высоты птичьего полета, попала дамба возле Старого города. По кадрам видно, что два грузовика засыпают место прорыва. Съемки сверху позволяют увидеть, что вода все еще течет в сторону населенного пункта. Вдоль дамбы стоят много грузовых груженых машин, ходят рабочие. Дома в районе дамбы еще сильно затоплены. По воде курсируют люди на моторных лодках. Старый город, который первым оказался под водой после прорыва дамбы, начал немного освобождаться от затопления. Видно, что уровень воды у некоторых зданий составляет меньше 1 метра. Низкие постройки такие, как бани, еще по крышу затоплены. Появились очертания заборов. Также по видеокадрам видно, что в шестом микрорайоне Орска дорога между частным сектором и многоэтажками еще в воде, но по некоторым залитым участкам движутся автомобили. В частном секторе появились очертания заборов, крыши одноэтажных и вторые этажи двухэтажных домов. Вода отходит от многоэтажек, но немного подтопленными остаются подъезды, дворы и гаражи. Издалека виден стадион, с которого уже вода почти полностью ушла. Подъезды некоторых многоэтажек уже полностью освободились от воды, но подойти к ним нельзя, дворы все еще затоплены. Также во дворах показались припаркованные автомобили, но они еще в воде по колеса. Издалека видно дамбу, вода почти полностью затопила гидрообъект. По другую сторону дамбы затопленный поселок еще полностью в воде. Также видно, что много мусора прибивает к открытым постройкам. Видео свидетельствует, что вода в районе Вокзального шоссе сильно пошла на спад. Улица стала оживленной. Строительный магазин уже работает, но рядом стоящий автосервис еще затоплен. Автозаправочная станция пока тоже под водой. Частный сектор на Вокзальном шоссе тоже еще под водой, но видно, что она сильно спала, появились открытые дворы, вода покрывает практически только фундамент зданий. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240407/navodnenie-1938405345.html
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орск
урал
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орск, урал, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Урал, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Орске рабочие пытаются засыпать дамбу, которую прорвало

Рабочие пытаются засыпать дамбу, после прорыва которой затопило Орск

© РИА НовостиМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
Место прорыва насыпной дамбы в Орске
Читать ria.ru в
ОРСК, 10 апр – РИА Новости. Рабочие пытаются засыпать в Орске дамбу, которую прорвало 5 апреля и затопило город, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона.
Ранее мэр Орска Василий Козупица заявлял, что попытки засыпать дамбу бутом оказались бесполезны, но власти ищут способы быстрее отвести воду от домов.
Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Появились новые кадры наводнения в Орске с высоты птичьего полета
7 апреля, 15:43
В видеокадры РИА Новости, снятые с высоты птичьего полета, попала дамба возле Старого города. По кадрам видно, что два грузовика засыпают место прорыва. Съемки сверху позволяют увидеть, что вода все еще течет в сторону населенного пункта. Вдоль дамбы стоят много грузовых груженых машин, ходят рабочие. Дома в районе дамбы еще сильно затоплены. По воде курсируют люди на моторных лодках.
Старый город, который первым оказался под водой после прорыва дамбы, начал немного освобождаться от затопления. Видно, что уровень воды у некоторых зданий составляет меньше 1 метра. Низкие постройки такие, как бани, еще по крышу затоплены. Появились очертания заборов.
Также по видеокадрам видно, что в шестом микрорайоне Орска дорога между частным сектором и многоэтажками еще в воде, но по некоторым залитым участкам движутся автомобили. В частном секторе появились очертания заборов, крыши одноэтажных и вторые этажи двухэтажных домов. Вода отходит от многоэтажек, но немного подтопленными остаются подъезды, дворы и гаражи. Издалека виден стадион, с которого уже вода почти полностью ушла.
Подъезды некоторых многоэтажек уже полностью освободились от воды, но подойти к ним нельзя, дворы все еще затоплены. Также во дворах показались припаркованные автомобили, но они еще в воде по колеса.
Последствия паводков в Оренбургской области
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

Знак, предупреждающий о приближении к затопленному мосту в Оренбургской области

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

Местные жители на затопленной улице в микрорайоне Форштадт в Оренбурге

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

© РИА Новости
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5 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

Местный житель в микрорайоне Заречный в Оренбурге

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом. В населенном пункте объявлена эвакуация

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

© РИА Новости
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7 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

Знак на перекрытой в связи паводковой ситуацией дороге в Оренбургской области

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Мужчина эвакуирует кошку из затопленного дома в микрорайоне Форштадт в Оренбурге

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

Жители ТСН Ивановское под Оренбургом поставили палатку на крыше своего строящегося дома

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

Затопленные жилые дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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12 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

Житель вывозит технику на лодке из затопленного дома в ТСН Ивановское под Оренбургом

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 13

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 13

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 13

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 13

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 13

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 13

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 13

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 13

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 13

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 13

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 13

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 13

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 13

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 13
Издалека видно дамбу, вода почти полностью затопила гидрообъект. По другую сторону дамбы затопленный поселок еще полностью в воде. Также видно, что много мусора прибивает к открытым постройкам.
Видео свидетельствует, что вода в районе Вокзального шоссе сильно пошла на спад. Улица стала оживленной. Строительный магазин уже работает, но рядом стоящий автосервис еще затоплен. Автозаправочная станция пока тоже под водой. Частный сектор на Вокзальном шоссе тоже еще под водой, но видно, что она сильно спала, появились открытые дворы, вода покрывает практически только фундамент зданий.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел затопленный поселок Мостострой в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Орске построят новую дамбу
15:30
 
ОрскУралОренбургская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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