https://ria.ru/20240410/damba-1939169785.html

В Орске рабочие пытаются засыпать дамбу, которую прорвало

В Орске рабочие пытаются засыпать дамбу, которую прорвало - РИА Новости, 10.04.2024

В Орске рабочие пытаются засыпать дамбу, которую прорвало

Рабочие пытаются засыпать в Орске дамбу, которую прорвало 5 апреля и затопило город, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:11

2024-04-10T18:11

2024-04-10T18:11

орск

урал

оренбургская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРСК, 10 апр – РИА Новости. Рабочие пытаются засыпать в Орске дамбу, которую прорвало 5 апреля и затопило город, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. Ранее мэр Орска Василий Козупица заявлял, что попытки засыпать дамбу бутом оказались бесполезны, но власти ищут способы быстрее отвести воду от домов. В видеокадры РИА Новости, снятые с высоты птичьего полета, попала дамба возле Старого города. По кадрам видно, что два грузовика засыпают место прорыва. Съемки сверху позволяют увидеть, что вода все еще течет в сторону населенного пункта. Вдоль дамбы стоят много грузовых груженых машин, ходят рабочие. Дома в районе дамбы еще сильно затоплены. По воде курсируют люди на моторных лодках. Старый город, который первым оказался под водой после прорыва дамбы, начал немного освобождаться от затопления. Видно, что уровень воды у некоторых зданий составляет меньше 1 метра. Низкие постройки такие, как бани, еще по крышу затоплены. Появились очертания заборов. Также по видеокадрам видно, что в шестом микрорайоне Орска дорога между частным сектором и многоэтажками еще в воде, но по некоторым залитым участкам движутся автомобили. В частном секторе появились очертания заборов, крыши одноэтажных и вторые этажи двухэтажных домов. Вода отходит от многоэтажек, но немного подтопленными остаются подъезды, дворы и гаражи. Издалека виден стадион, с которого уже вода почти полностью ушла. Подъезды некоторых многоэтажек уже полностью освободились от воды, но подойти к ним нельзя, дворы все еще затоплены. Также во дворах показались припаркованные автомобили, но они еще в воде по колеса. Издалека видно дамбу, вода почти полностью затопила гидрообъект. По другую сторону дамбы затопленный поселок еще полностью в воде. Также видно, что много мусора прибивает к открытым постройкам. Видео свидетельствует, что вода в районе Вокзального шоссе сильно пошла на спад. Улица стала оживленной. Строительный магазин уже работает, но рядом стоящий автосервис еще затоплен. Автозаправочная станция пока тоже под водой. Частный сектор на Вокзальном шоссе тоже еще под водой, но видно, что она сильно спала, появились открытые дворы, вода покрывает практически только фундамент зданий. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240407/navodnenie-1938405345.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html

орск

урал

оренбургская область

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орск, урал, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024