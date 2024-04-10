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Эксперт оценил версию о грызунах, испортивших дамбу в Орске

Эксперт оценил версию о грызунах, испортивших дамбу в Орске - РИА Новости, 10.04.2024

Эксперт оценил версию о грызунах, испортивших дамбу в Орске

Специалисты иногда учитывают версию о грызунах в случае повреждения плотин, но, как правило, это "экзотическая гипотеза", причиной прорыва дамбы в Орске, скорее РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T03:14

2024-04-10T03:14

2024-04-10T12:09

происшествия

орск

урал

сергей комаров

российская академия наук

спецстрой

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Специалисты иногда учитывают версию о грызунах в случае повреждения плотин, но, как правило, это "экзотическая гипотеза", причиной прорыва дамбы в Орске, скорее всего, стал строительный брак, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.Ранее генеральный подрядчик компании "Спецстрой", которая построила дамбу в Орске в 2010 году, Сергей Комаров заявил в эфире Первого канала, что дамбу прорвало из-за грызунов. По его словам, хватило бы "двух-, трехсантиметровой дырочки, чтобы вода пошла через дамбу"."Таких свидетельств (о грызунах. — Прим. ред.) не было. Там, скорее всего, была недостаточная подготовка. <…> Такое впечатление, что забыли выкорчевать лес, может, не вывезли, может, вместе с бревнами засыпали. Чтобы мыши прогрызли дамбу так, что выперло весь грунт со стороны верхнего бьефа в нижний, конечно, сложная история. Если бы они ее разгрызли, они бы сделали это на большом протяжении", — сказал Болгов. По его словам, иногда специалисты действительно учитывают версию о грызунах, которые на небольших участках плотины могут нанести некий вред, однако, подчеркнул эксперт, как правило, это "экзотическая гипотеза"."Там (в Орске. — Прим. ред.) сочетание большого уровня воды в Урале и, скорее всего, строительного брака. А списать можно на кого угодно, можно и на грызунов, их не посадишь", — заявил эксперт.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены около семи тысяч жилых домов. Эвакуированы более 2,4 тысячи человек, в том числе почти 800 детей.Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля этого года побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, — нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года — первая и серьезная проверка дамбы на прочность.По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность". В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.

https://ria.ru/20240406/damba-1938217181.html

https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html

https://ria.ru/20240409/orsk-1938903031.html

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происшествия, орск, урал, сергей комаров, российская академия наук, спецстрой, прорыв дамбы в орске