https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html

Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт

Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2024

Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт

Дамба в Орске была построена совсем недавно и должна была выдержать мощное наводнение, которое случается раз в сто лет, сообщил РИА Новости главный научный... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T02:08

2024-04-10T02:08

2024-04-10T02:08

происшествия

орск

урал

поволжье

виктор яцуценко

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938405224_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_ea32986cbb84240ad5147172685716ae.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дамба в Орске была построена совсем недавно и должна была выдержать мощное наводнение, которое случается раз в сто лет, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. "Дамба, как минимум, должна выдержать наводнение, которое раз в сто лет бывает, да еще и с небольшим запасом, потому что она современная, конструкцию построили недавно", - сказал Болгов. Ранее замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что настолько сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье в истории еще не было зафиксировано. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены около 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы более 2,4 тысячи человек, в том числе почти 800 детей. Дамба была введена в эксплуатацию в 2014 году. Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля этого года побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, - нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года - первая и серьезная проверка дамбы на прочность. По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность". В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.

https://ria.ru/20240407/navodnenie-1938405345.html

https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html

орск

урал

поволжье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск, урал, поволжье, виктор яцуценко, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске