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Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2024
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02:08 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт
Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2024
Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт
Дамба в Орске была построена совсем недавно и должна была выдержать мощное наводнение, которое случается раз в сто лет, сообщил РИА Новости главный научный... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T02:08
2024-04-10T02:08
происшествия
орск
урал
поволжье
виктор яцуценко
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дамба в Орске была построена совсем недавно и должна была выдержать мощное наводнение, которое случается раз в сто лет, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. "Дамба, как минимум, должна выдержать наводнение, которое раз в сто лет бывает, да еще и с небольшим запасом, потому что она современная, конструкцию построили недавно", - сказал Болгов. Ранее замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что настолько сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье в истории еще не было зафиксировано. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены около 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы более 2,4 тысячи человек, в том числе почти 800 детей. Дамба была введена в эксплуатацию в 2014 году. Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля этого года побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, - нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года - первая и серьезная проверка дамбы на прочность. По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность". В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.
https://ria.ru/20240407/navodnenie-1938405345.html
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html
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происшествия, орск, урал, поволжье, виктор яцуценко, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, Поволжье, Виктор Яцуценко, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт

Эксперт Болгов: дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дамба в Орске была построена совсем недавно и должна была выдержать мощное наводнение, которое случается раз в сто лет, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
"Дамба, как минимум, должна выдержать наводнение, которое раз в сто лет бывает, да еще и с небольшим запасом, потому что она современная, конструкцию построили недавно", - сказал Болгов.
Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Появились новые кадры наводнения в Орске с высоты птичьего полета
7 апреля, 15:43
Ранее замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что настолько сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье в истории еще не было зафиксировано.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены около 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы более 2,4 тысячи человек, в том числе почти 800 детей.
Дамба была введена в эксплуатацию в 2014 году. Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля этого года побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, - нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года - первая и серьезная проверка дамбы на прочность.
По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность". В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.
Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска
6 апреля, 14:46
 
ПроисшествияОрскУралПоволжьеВиктор ЯцуценкоРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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