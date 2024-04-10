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Депутат рассказал, как лежащего в коме бойца признали дезертиром по ошибке - РИА Новости, 10.04.2024
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09:06 10.04.2024 (обновлено: 10:46 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/boets-1938994061.html
Депутат рассказал, как лежащего в коме бойца признали дезертиром по ошибке
Депутат рассказал, как лежащего в коме бойца признали дезертиром по ошибке - РИА Новости, 10.04.2024
Депутат рассказал, как лежащего в коме бойца признали дезертиром по ошибке
Пролежавший почти год в коме свердловский участник спецоперации был ошибочно признан дезертиром, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:06
2024-04-10T10:46
общество
ленинградская область
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пролежавший почти год в коме свердловский участник спецоперации был ошибочно признан дезертиром, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.Российский военнослужащий с весны 2023 года из-за ранения находился в коме в госпитале Ленинградской области, но в связи с утерей паспорта возникли трудности с оформлением выплаты довольствия."По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению в/части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был… СОЧ – самовольно оставившим часть. Я, когда об этом узнал, у меня просто слов не было: как так-то?" — возмутился депутат.Иванов отметил, что, когда вскрылась ошибка, ее тут же исправили, а раненый боец получил денежное довольствие в полном объеме. Кроме того, добавил депутат, подобных ситуаций в российской армии становится все меньше.В конце марта генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в ведомство поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, их немало, в последнее время много обращений по задержке с выплатами после ранений. Он подчеркнул, что по каждому случаю реагируют оперативно, там, где есть необходимость, реагируют жестко.
https://ria.ru/20240402/kredity-1937329588.html
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общество, ленинградская область, россия, игорь краснов, госдума рф
Общество, Ленинградская область, Россия, Игорь Краснов, Госдума РФ
Депутат рассказал, как лежащего в коме бойца признали дезертиром по ошибке

Депутат: лежащего в коме свердловского бойца СВО признали дезертиром по ошибке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЛичные вещи военнослужащего, проходящего лечение в госпитале
Личные вещи военнослужащего, проходящего лечение в госпитале - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Личные вещи военнослужащего, проходящего лечение в госпитале. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр РИА Новости. Пролежавший почти год в коме свердловский участник спецоперации был ошибочно признан дезертиром, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.
Российский военнослужащий с весны 2023 года из-за ранения находился в коме в госпитале Ленинградской области, но в связи с утерей паспорта возникли трудности с оформлением выплаты довольствия.
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"По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению в/части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был… СОЧ – самовольно оставившим часть. Я, когда об этом узнал, у меня просто слов не было: как так-то?" — возмутился депутат.
Иванов отметил, что, когда вскрылась ошибка, ее тут же исправили, а раненый боец получил денежное довольствие в полном объеме. Кроме того, добавил депутат, подобных ситуаций в российской армии становится все меньше.
В конце марта генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в ведомство поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, их немало, в последнее время много обращений по задержке с выплатами после ранений. Он подчеркнул, что по каждому случаю реагируют оперативно, там, где есть необходимость, реагируют жестко.
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ОбществоЛенинградская областьРоссияИгорь КрасновГосдума РФ
 
 
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