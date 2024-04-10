https://ria.ru/20240410/boets-1938994061.html

Депутат рассказал, как лежащего в коме бойца признали дезертиром по ошибке

Депутат рассказал, как лежащего в коме бойца признали дезертиром по ошибке - РИА Новости, 10.04.2024

Депутат рассказал, как лежащего в коме бойца признали дезертиром по ошибке

Пролежавший почти год в коме свердловский участник спецоперации был ошибочно признан дезертиром, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:06

2024-04-10T09:06

2024-04-10T10:46

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россия

игорь краснов

госдума рф

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пролежавший почти год в коме свердловский участник спецоперации был ошибочно признан дезертиром, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.Российский военнослужащий с весны 2023 года из-за ранения находился в коме в госпитале Ленинградской области, но в связи с утерей паспорта возникли трудности с оформлением выплаты довольствия."По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению в/части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был… СОЧ – самовольно оставившим часть. Я, когда об этом узнал, у меня просто слов не было: как так-то?" — возмутился депутат.Иванов отметил, что, когда вскрылась ошибка, ее тут же исправили, а раненый боец получил денежное довольствие в полном объеме. Кроме того, добавил депутат, подобных ситуаций в российской армии становится все меньше.В конце марта генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в ведомство поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, их немало, в последнее время много обращений по задержке с выплатами после ранений. Он подчеркнул, что по каждому случаю реагируют оперативно, там, где есть необходимость, реагируют жестко.

https://ria.ru/20240402/kredity-1937329588.html

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общество, ленинградская область, россия, игорь краснов, госдума рф