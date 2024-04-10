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Суд продлил арест бывшему совладельцу "Кофе хауз" и "Азбуки вкуса" - РИА Новости, 10.04.2024
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15:34 10.04.2024 (обновлено: 15:45 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/arest-1939116267.html
Суд продлил арест бывшему совладельцу "Кофе хауз" и "Азбуки вкуса"
Суд продлил арест бывшему совладельцу "Кофе хауз" и "Азбуки вкуса" - РИА Новости, 10.04.2024
Суд продлил арест бывшему совладельцу "Кофе хауз" и "Азбуки вкуса"
Мосгорсуд до 6 июля продлил арест бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кириллу Якубовскому по обвинению в особо крупном мошенничестве,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:34
2024-04-10T15:45
происшествия
азбука вкуса
московский городской суд
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд до 6 июля продлил арест бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кириллу Якубовскому по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Якубовскому до 6 июля удовлетворено", - сказал собеседник агентства. Якубовского арестовали в апреле прошлого года, спустя два месяца отпустили под домашний арест. Однако позже суд вновь ужесточил ему меру пресечения. По данным суда, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, по которой грозит наказание до десяти лет колонии. Как писал "Коммерсант", предприниматель обвиняется в том, что, будучи владельцем 25% доли в кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, был причастен к хищению в 2012-2017 годах 83,5 миллионов долларов средств вкладчиков. Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014-м он отказался от своей доли магазинов, а также сети кофеен "Кофе хауз".
https://ria.ru/20240408/moshennichestvo-1938496833.html
https://ria.ru/20240408/bankrot-1938701397.html
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происшествия, азбука вкуса, московский городской суд
Происшествия, Азбука вкуса, Московский городской суд
Суд продлил арест бывшему совладельцу "Кофе хауз" и "Азбуки вкуса"

Экс-совладельца "Кофе хауз" и "Азбуки вкуса" Якубовского арестовали до 6 июля

Якубовский Кирилл Вячеславович (крайний справа) во время заседания Мещанского районного суда города Москвы
Якубовский Кирилл Вячеславович (крайний справа) во время заседания Мещанского районного суда города Москвы
Якубовский Кирилл Вячеславович (крайний справа) во время заседания Мещанского районного суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд до 6 июля продлил арест бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кириллу Якубовскому по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Якубовскому до 6 июля удовлетворено", - сказал собеседник агентства.
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Якубовского арестовали в апреле прошлого года, спустя два месяца отпустили под домашний арест. Однако позже суд вновь ужесточил ему меру пресечения.
По данным суда, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, по которой грозит наказание до десяти лет колонии.
Как писал "Коммерсант", предприниматель обвиняется в том, что, будучи владельцем 25% доли в кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, был причастен к хищению в 2012-2017 годах 83,5 миллионов долларов средств вкладчиков.
Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014-м он отказался от своей доли магазинов, а также сети кофеен "Кофе хауз".
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ПроисшествияАзбука вкусаМосковский городской суд
 
 
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