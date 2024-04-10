https://ria.ru/20240410/arest-1939116267.html

Суд продлил арест бывшему совладельцу "Кофе хауз" и "Азбуки вкуса"

Суд продлил арест бывшему совладельцу "Кофе хауз" и "Азбуки вкуса" - РИА Новости, 10.04.2024

Суд продлил арест бывшему совладельцу "Кофе хауз" и "Азбуки вкуса"

Мосгорсуд до 6 июля продлил арест бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кириллу Якубовскому по обвинению в особо крупном мошенничестве,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:34

2024-04-10T15:34

2024-04-10T15:45

происшествия

азбука вкуса

московский городской суд

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд до 6 июля продлил арест бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кириллу Якубовскому по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Якубовскому до 6 июля удовлетворено", - сказал собеседник агентства. Якубовского арестовали в апреле прошлого года, спустя два месяца отпустили под домашний арест. Однако позже суд вновь ужесточил ему меру пресечения. По данным суда, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, по которой грозит наказание до десяти лет колонии. Как писал "Коммерсант", предприниматель обвиняется в том, что, будучи владельцем 25% доли в кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, был причастен к хищению в 2012-2017 годах 83,5 миллионов долларов средств вкладчиков. Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014-м он отказался от своей доли магазинов, а также сети кофеен "Кофе хауз".

https://ria.ru/20240408/moshennichestvo-1938496833.html

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происшествия, азбука вкуса, московский городской суд