Рейтинг@Mail.ru
Граждан попросили не ходить в зону падения ступеней ракеты "Ангара-5А" - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:35 10.04.2024 (обновлено: 09:42 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/angara-1939003488.html
Граждан попросили не ходить в зону падения ступеней ракеты "Ангара-5А"
Граждан попросили не ходить в зону падения ступеней ракеты "Ангара-5А" - РИА Новости, 10.04.2024
Граждан попросили не ходить в зону падения ступеней ракеты "Ангара-5А"
Жителей Ванинского района Хабаровского края попросили воздержаться от похода в зону возможного падения ступеней ракеты-носителя "Ангара-5А", запуск которой... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:35
2024-04-10T09:42
наука
космос - риа наука
ванинский район
хабаровский край
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938796798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ced6bf7541040e161818e7e41b26812d.jpg
ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. Жителей Ванинского района Хабаровского края попросили воздержаться от похода в зону возможного падения ступеней ракеты-носителя "Ангара-5А", запуск которой намечен с космодрома Восточный на среду, сообщает администрация района. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с построенного недавно на космодроме Восточный (Амурская область) стартового комплекса должен был изначально состояться во вторник вечером по местному времени, но был перенесен на 10 апреля ориентировочно на 19.00-20.00 местного времени. Как сообщает администрация Ванинского района, приблизительное место падения ступеней ракеты не меняется. Зона возможного падения попадает в границы лесного массива поселка Высокогорный и села Кенада. Расчетное время падения ступеней - в пределах часа с момента запуска. Траектория полета составлена так, что угрозы населенным пунктам и жителям нет, техногенные риски тоже минимальны. "После запуска в заранее определенную зону падения ступеней будут направлены специалисты. Они найдут и заберут части ракеты-носителя. Тем не менее, просим жителей воздержаться от похода в зону возможного падения ступеней ракеты-носителя в ближайшее время", - говорится в сообщении райадминистрации. В Ванинском районе объявлен режим повышенной готовности в связи с проведением планового запуска ракеты-носителя. Кислородно-керосиновая "Ангара-А5" в заправленном состоянии весит 761 тонну. Разгонный блок "Орион" при максимальной заправке нафтилом весит еще 22,1 тонны. Он может до пяти раз включать свою двигательную установку, чтобы доставить спутник на нужную орбиту. Одной из основных задач, которые будут выполняться с помощью полетов "Ангары" с Восточного, станет строительство Российской орбитальной станции (РОС). Предполагается, что именно тяжелая "Ангара" доставит на орбиту все ее модули, а также будет запускать к станции пилотируемые корабли. Первый модуль (научно-энергетический) РОС будет отправлен на орбиту в 2027 году. В следующем году полетят узловой и шлюзовой модули, а в 2029-м к станции пристыкуется базовый модуль. На этом будет завершен первый этап создания РОС.
https://ria.ru/20240410/angara-1938973535.html
https://ria.ru/20240329/angara-1936732191.html
ванинский район
хабаровский край
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938796798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d678d84d2c3acb4984bf39b18a8adee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, ванинский район, хабаровский край, амурская область
Наука, Космос - РИА Наука, Ванинский район, Хабаровский край, Амурская область
Граждан попросили не ходить в зону падения ступеней ракеты "Ангара-5А"

Жителей Хабаровского края просили не ходить в зону падения ступеней "Ангары-5А"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРакета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" на стартовой площадке на космодроме Восточный. 9 апреля 2024
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5 на стартовой площадке на космодроме Восточный. 9 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" на стартовой площадке на космодроме Восточный. 9 апреля 2024
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. Жителей Ванинского района Хабаровского края попросили воздержаться от похода в зону возможного падения ступеней ракеты-носителя "Ангара-5А", запуск которой намечен с космодрома Восточный на среду, сообщает администрация района.
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с построенного недавно на космодроме Восточный (Амурская область) стартового комплекса должен был изначально состояться во вторник вечером по местному времени, но был перенесен на 10 апреля ориентировочно на 19.00-20.00 местного времени.
Ракета Ангара-А5, установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. 10 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Госкомиссия разрешила запуск "Ангары-А5" с Восточного в 12:00 среды
03:17
Как сообщает администрация Ванинского района, приблизительное место падения ступеней ракеты не меняется. Зона возможного падения попадает в границы лесного массива поселка Высокогорный и села Кенада. Расчетное время падения ступеней - в пределах часа с момента запуска. Траектория полета составлена так, что угрозы населенным пунктам и жителям нет, техногенные риски тоже минимальны.
"После запуска в заранее определенную зону падения ступеней будут направлены специалисты. Они найдут и заберут части ракеты-носителя. Тем не менее, просим жителей воздержаться от похода в зону возможного падения ступеней ракеты-носителя в ближайшее время", - говорится в сообщении райадминистрации.
В Ванинском районе объявлен режим повышенной готовности в связи с проведением планового запуска ракеты-носителя.
Кислородно-керосиновая "Ангара-А5" в заправленном состоянии весит 761 тонну. Разгонный блок "Орион" при максимальной заправке нафтилом весит еще 22,1 тонны. Он может до пяти раз включать свою двигательную установку, чтобы доставить спутник на нужную орбиту. Одной из основных задач, которые будут выполняться с помощью полетов "Ангары" с Восточного, станет строительство Российской орбитальной станции (РОС). Предполагается, что именно тяжелая "Ангара" доставит на орбиту все ее модули, а также будет запускать к станции пилотируемые корабли. Первый модуль (научно-энергетический) РОС будет отправлен на орбиту в 2027 году. В следующем году полетят узловой и шлюзовой модули, а в 2029-м к станции пристыкуется базовый модуль. На этом будет завершен первый этап создания РОС.
Первая летная ракета космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля
29 марта, 19:10
 
НаукаКосмос - РИА НаукаВанинский районХабаровский крайАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала