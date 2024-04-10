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Колонка "Алиса" убрала оценочные суждения из описания Маши из мультика - РИА Новости, 10.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:40 10.04.2024 (обновлено: 15:50 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/alisa-1939100388.html
Колонка "Алиса" убрала оценочные суждения из описания Маши из мультика
Колонка "Алиса" убрала оценочные суждения из описания Маши из мультика - РИА Новости, 10.04.2024
Колонка "Алиса" убрала оценочные суждения из описания Маши из мультика
Обновленный голосовой помощник от "Яндекс" "Алиса" убрала из своего ответа про героиню мультфильма "Маша и Медведь" все оценочные суждения, включая слово... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:40
2024-04-10T15:50
культура
санкт-петербург
алиса
яндекс
маша и медведи
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Обновленный голосовой помощник от "Яндекс" "Алиса" убрала из своего ответа про героиню мультфильма "Маша и Медведь" все оценочные суждения, включая слово "шилопопая", и оставила только сухую справку, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее в среду "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника, базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает. "Маша из мультика "Маша и Медведь" живет одна, потому что так придумали создатели мультфильма, они хотели показать историю дружбы маленькой девочки и медведя, поэтому решили не включать в сюжет родителей Маши", - рассказывает теперь "Алиса" в ответ на вопрос, почему Маша живет одна. На прошлой неделе уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий, приведя в пример ответ колонки "Алиса" на вопрос по популярному мультфильму "Маша и Медведь". В частности, на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, колонка на тот момент ответила, что она "всего лишь призрак убитой девочки", который могут видеть только животные, а медведя Маша мучает потому, что он и лишил ее жизни. Днем позже "Алиса" изменила ответ и выдавала следующее: "Это забывчивость машиных предков, они не заметили отсутствия шилопопой дочурки и уехали на поезде в город с остальными детьми, то есть можно говорить об аналогии с фильмом "Один дома".
https://ria.ru/20240408/multfilmy-1938508009.html
https://ria.ru/20240202/kinoprokat-1925073478.html
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Новая версия судьбы девочки из мультика "Маша и Медведь" от "Алисы"
"Алиса" продолжает изобретать всё новые версии судьбы девочки из мультика "Маша и Медведь".
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санкт-петербург, алиса, яндекс, маша и медведи, общество
Культура, Санкт-Петербург, Алиса, Яндекс, Маша и Медведи, Общество
Колонка "Алиса" убрала оценочные суждения из описания Маши из мультика

Обновленная "Алиса" убрала из описания Маши из мультика все оценочные суждения

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Обновленный голосовой помощник от "Яндекс" "Алиса" убрала из своего ответа про героиню мультфильма "Маша и Медведь" все оценочные суждения, включая слово "шилопопая", и оставила только сухую справку, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника, базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает.
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"Маша из мультика "Маша и Медведь" живет одна, потому что так придумали создатели мультфильма, они хотели показать историю дружбы маленькой девочки и медведя, поэтому решили не включать в сюжет родителей Маши", - рассказывает теперь "Алиса" в ответ на вопрос, почему Маша живет одна.
На прошлой неделе уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий, приведя в пример ответ колонки "Алиса" на вопрос по популярному мультфильму "Маша и Медведь". В частности, на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, колонка на тот момент ответила, что она "всего лишь призрак убитой девочки", который могут видеть только животные, а медведя Маша мучает потому, что он и лишил ее жизни. Днем позже "Алиса" изменила ответ и выдавала следующее: "Это забывчивость машиных предков, они не заметили отсутствия шилопопой дочурки и уехали на поезде в город с остальными детьми, то есть можно говорить об аналогии с фильмом "Один дома".
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