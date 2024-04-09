https://ria.ru/20240409/zyuganov-1938769521.html

КПРФ поможет пострадавшим от паводка в Оренбуржье

КПРФ поможет пострадавшим от паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 09.04.2024

КПРФ поможет пострадавшим от паводка в Оренбуржье

КПРФ будет оказывать помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:31

2024-04-09T10:31

2024-04-09T10:31

оренбургская область

орск

урал

геннадий зюганов

вячеслав володин

виктор заварзин

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897228495_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_88a0e10896704f3f9588269f0f55f981.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. КПРФ будет оказывать помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. "Сейчас большое наводнение, тяжёлое и опасное... будем помогать максимально, это принципиально важно для нас", - сказал он на заседании фракции. Он отметил, что депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина уже работает в регионе и оказывает помощь гражданам, пострадавшим от наводнения. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин рассказал, что депутаты Госдумы от Оренбургской области находятся в регионе для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка. Он отметил, что депутаты, представляющие пострадавший регион, в том числе Виктор Заварзин ("Единая Россия"), Олег Димов ("Единая Россия"), Нина Останина (КПРФ), а также их помощники незамедлительно выехали в свои избирательные округа для оказания помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации людям. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240409/orenburzhe-1938769051.html

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

оренбургская область

орск

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, орск, урал, геннадий зюганов, вячеслав володин, виктор заварзин, госдума рф, единая россия, прорыв дамбы в орске, происшествия