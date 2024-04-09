https://ria.ru/20240409/zyuganov-1938769521.html
КПРФ поможет пострадавшим от паводка в Оренбуржье
КПРФ поможет пострадавшим от паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 09.04.2024
КПРФ поможет пострадавшим от паводка в Оренбуржье
КПРФ будет оказывать помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:31
2024-04-09T10:31
2024-04-09T10:31
оренбургская область
орск
урал
геннадий зюганов
вячеслав володин
виктор заварзин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. КПРФ будет оказывать помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. "Сейчас большое наводнение, тяжёлое и опасное... будем помогать максимально, это принципиально важно для нас", - сказал он на заседании фракции. Он отметил, что депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина уже работает в регионе и оказывает помощь гражданам, пострадавшим от наводнения. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин рассказал, что депутаты Госдумы от Оренбургской области находятся в регионе для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка. Он отметил, что депутаты, представляющие пострадавший регион, в том числе Виктор Заварзин ("Единая Россия"), Олег Димов ("Единая Россия"), Нина Останина (КПРФ), а также их помощники незамедлительно выехали в свои избирательные округа для оказания помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации людям. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240409/orenburzhe-1938769051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, орск, урал, геннадий зюганов, вячеслав володин, виктор заварзин, госдума рф, единая россия, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Орск, Урал, Геннадий Зюганов, Вячеслав Володин, Виктор Заварзин, Госдума РФ, Единая Россия, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
КПРФ поможет пострадавшим от паводка в Оренбуржье
Зюганов: КПРФ окажет помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. КПРФ будет оказывать помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.
"Сейчас большое наводнение, тяжёлое и опасное... будем помогать максимально, это принципиально важно для нас", - сказал он на заседании фракции.
Он отметил, что депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина уже работает в регионе и оказывает помощь гражданам, пострадавшим от наводнения.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин рассказал, что депутаты Госдумы от Оренбургской области находятся в регионе для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка.
Он отметил, что депутаты, представляющие пострадавший регион, в том числе Виктор Заварзин ("Единая Россия"), Олег Димов ("Единая Россия"), Нина Останина (КПРФ), а также их помощники незамедлительно выехали в свои избирательные округа для оказания помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации людям.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.