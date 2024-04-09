https://ria.ru/20240409/zygar-1938955908.html
Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск
Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск - РИА Новости, 09.04.2024
Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*, следует из базы розыска ведомства. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T22:21
2024-04-09T22:21
2024-04-09T22:35
россия
михаил зыгарь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825814070_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b71f759c828b8318fc8197272fe9c901.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*, следует из базы розыска ведомства."Зыгарь* Михаил, 31.1.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы.Статья, по которой он объявлен в розыск, не уточняется.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231113/zapad-1909072589.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил зыгарь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Михаил Зыгарь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск
МВД объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*, следует из базы розыска ведомства.
"Зыгарь* Михаил, 31.1.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы.
Статья, по которой он объявлен в розыск, не уточняется.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.