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Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск - РИА Новости, 09.04.2024
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22:21 09.04.2024 (обновлено: 22:35 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/zygar-1938955908.html
Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск
Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск - РИА Новости, 09.04.2024
Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*, следует из базы розыска ведомства. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T22:21
2024-04-09T22:35
россия
михаил зыгарь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*, следует из базы розыска ведомства."Зыгарь* Михаил, 31.1.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы.Статья, по которой он объявлен в розыск, не уточняется.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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россия
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россия, михаил зыгарь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Михаил Зыгарь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск

МВД объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Михаил Зыгарь*
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналист Михаил Зыгарь*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*, следует из базы розыска ведомства.
"Зыгарь* Михаил, 31.1.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы.
Статья, по которой он объявлен в розыск, не уточняется.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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