https://ria.ru/20240409/zygar-1938955908.html

Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск

Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск - РИА Новости, 09.04.2024

Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*, следует из базы розыска ведомства. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T22:21

2024-04-09T22:21

2024-04-09T22:35

россия

михаил зыгарь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*, следует из базы розыска ведомства."Зыгарь* Михаил, 31.1.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы.Статья, по которой он объявлен в розыск, не уточняется.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231113/zapad-1909072589.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил зыгарь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)