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Житель поселка под Оренбургом не собирается уезжать и помогает сельчанам
Житель поселка под Оренбургом не собирается уезжать и помогает сельчанам - РИА Новости, 09.04.2024
Житель поселка под Оренбургом не собирается уезжать и помогает сельчанам
Житель поселка Кузнечный под Оренбургом, где была объявлена эвакуация из-за паводка, рассказал РИА Новости, что пока не собирается покидать свой дом и помогает... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:37
2024-04-09T19:37
2024-04-09T19:37
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наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Житель поселка Кузнечный под Оренбургом, где была объявлена эвакуация из-за паводка, рассказал РИА Новости, что пока не собирается покидать свой дом и помогает местным жителям добираться до работы по воде. "Не одно наводнение уже пережили, живем, добро бережем свое. (Живу в поселке) 40 лет", - сообщил Владимир Иванов. Мужчина объяснил, что его дом пока не затопило. Также он рассказал, что перевозит на лодке односельчан через разливы до выезда из села. "Люди ходят на работу и с работы", - сказал он. Другие жители поселка сообщили, что вода стала резко прибывать в воскресенье. Тогда все были вынуждены переобуться в сапоги, кто-то покинул свои дома. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938323700.html
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происшествия, оренбургская область, владимир иванов, оренбург, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Владимир Иванов, Оренбург, Наводнения в России — 2024
Житель поселка под Оренбургом не собирается уезжать и помогает сельчанам
Житель поселка Кузнечный под Оренбургом не будет уезжать и помогает сельчанам