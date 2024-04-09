https://ria.ru/20240409/zhitel-1938935495.html

Житель поселка под Оренбургом не собирается уезжать и помогает сельчанам

Житель поселка под Оренбургом не собирается уезжать и помогает сельчанам - РИА Новости, 09.04.2024

Житель поселка под Оренбургом не собирается уезжать и помогает сельчанам

Житель поселка Кузнечный под Оренбургом, где была объявлена эвакуация из-за паводка, рассказал РИА Новости, что пока не собирается покидать свой дом и помогает... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:37

2024-04-09T19:37

2024-04-09T19:37

происшествия

оренбургская область

владимир иванов

оренбург

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Житель поселка Кузнечный под Оренбургом, где была объявлена эвакуация из-за паводка, рассказал РИА Новости, что пока не собирается покидать свой дом и помогает местным жителям добираться до работы по воде. "Не одно наводнение уже пережили, живем, добро бережем свое. (Живу в поселке) 40 лет", - сообщил Владимир Иванов. Мужчина объяснил, что его дом пока не затопило. Также он рассказал, что перевозит на лодке односельчан через разливы до выезда из села. "Люди ходят на работу и с работы", - сказал он. Другие жители поселка сообщили, что вода стала резко прибывать в воскресенье. Тогда все были вынуждены переобуться в сапоги, кто-то покинул свои дома. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240407/orenburg-1938323700.html

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html

оренбургская область

оренбург

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происшествия, оренбургская область, владимир иванов, оренбург, наводнения в россии — 2024