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Бочкарев рассказал о строительстве жилья в Новой Москве

Бочкарев рассказал о строительстве жилья в Новой Москве - РИА Новости, 09.04.2024

Бочкарев рассказал о строительстве жилья в Новой Москве

В Новой Москве в январе-марте построили 362 тысячи квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:35

2024-04-09T10:35

2024-04-09T10:35

москва

новая москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 9 апр - РИА Недвижимость. В Новой Москве в январе-марте построили 362 тысячи квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Потенциальные темпы строительства жилья в Новой Москве остаются высокими. Однако важно соблюдать разумный баланс в развитии: помимо жилья, мы реконструируем дороги, строим новые магистрали и станции метро, возводим большое количество социальных и культурных объектов, спортивной инфраструктуры, общественно-деловой недвижимости", - приводит слова заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса. Также большое внимание уделяется благоустройству, создаются игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, отметил Бочкарев. В сообщении добавляется, что активно строится и малоэтажное жилье. "В основном в данном сегменте возводятся двух- и трехэтажные здания по монолитно-каркасной технологии. Для устройства крыш используется металлочерепица. На придомовых территориях везде выполняется комплексное благоустройство", - добавил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. В 2024 году в Новой Москве планируется сдать около 2 миллионов квадратных метров жилья.

https://realty.ria.ru/20240327/kolonny-1936126395.html

москва

новая москва

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Артем Смирнов

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