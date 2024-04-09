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Бочкарев рассказал о строительстве жилья в Новой Москве - РИА Новости, 09.04.2024
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10:35 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/zhile-1938770999.html
Бочкарев рассказал о строительстве жилья в Новой Москве
Бочкарев рассказал о строительстве жилья в Новой Москве - РИА Новости, 09.04.2024
Бочкарев рассказал о строительстве жилья в Новой Москве
В Новой Москве в январе-марте построили 362 тысячи квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:35
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МОСКВА, 9 апр - РИА Недвижимость. В Новой Москве в январе-марте построили 362 тысячи квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Потенциальные темпы строительства жилья в Новой Москве остаются высокими. Однако важно соблюдать разумный баланс в развитии: помимо жилья, мы реконструируем дороги, строим новые магистрали и станции метро, возводим большое количество социальных и культурных объектов, спортивной инфраструктуры, общественно-деловой недвижимости", - приводит слова заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса. Также большое внимание уделяется благоустройству, создаются игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, отметил Бочкарев. В сообщении добавляется, что активно строится и малоэтажное жилье. "В основном в данном сегменте возводятся двух- и трехэтажные здания по монолитно-каркасной технологии. Для устройства крыш используется металлочерепица. На придомовых территориях везде выполняется комплексное благоустройство", - добавил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. В 2024 году в Новой Москве планируется сдать около 2 миллионов квадратных метров жилья.
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москва, новая москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Новая Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев рассказал о строительстве жилья в Новой Москве

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Недвижимость. В Новой Москве в январе-марте построили 362 тысячи квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Потенциальные темпы строительства жилья в Новой Москве остаются высокими. Однако важно соблюдать разумный баланс в развитии: помимо жилья, мы реконструируем дороги, строим новые магистрали и станции метро, возводим большое количество социальных и культурных объектов, спортивной инфраструктуры, общественно-деловой недвижимости", - приводит слова заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса.
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Также большое внимание уделяется благоустройству, создаются игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, отметил Бочкарев.
В сообщении добавляется, что активно строится и малоэтажное жилье. "В основном в данном сегменте возводятся двух- и трехэтажные здания по монолитно-каркасной технологии. Для устройства крыш используется металлочерепица. На придомовых территориях везде выполняется комплексное благоустройство", - добавил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
В 2024 году в Новой Москве планируется сдать около 2 миллионов квадратных метров жилья.
 
МоскваНовая МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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