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В Таджикистане у границы с Киргизией произошло землетрясение - РИА Новости, 09.04.2024
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15:31 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/zemletryasenie-1938859851.html
В Таджикистане у границы с Киргизией произошло землетрясение
В Таджикистане у границы с Киргизией произошло землетрясение - РИА Новости, 09.04.2024
В Таджикистане у границы с Киргизией произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Таджикистане вблизи границы с Киргизией, сообщает киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:31
2024-04-09T15:31
в мире
таджикистан
киргизия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 9 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Таджикистане вблизи границы с Киргизией, сообщает киргизский институт сейсмологии. По данным института, колебания земной коры магнитудой 4,3 были зафиксированы во вторник в 14:12 (11:12 мск). Эпицентр располагался на территории Таджикистана, в 43 километрах к юго-западу от киргизского села Карамык и в 120 километрах от города Баткена. По данным МЧС Киргизии, в республике жертв и разрушений в результате колебаний земной коры нет.
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в мире, таджикистан, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Таджикистан, Киргизия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Таджикистане у границы с Киргизией произошло землетрясение

В Таджикистане у границы с Киргизией произошло землетрясение магнитудой 4,3

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Таджикистане вблизи границы с Киргизией, сообщает киргизский институт сейсмологии.
По данным института, колебания земной коры магнитудой 4,3 были зафиксированы во вторник в 14:12 (11:12 мск). Эпицентр располагался на территории Таджикистана, в 43 километрах к юго-западу от киргизского села Карамык и в 120 километрах от города Баткена.
По данным МЧС Киргизии, в республике жертв и разрушений в результате колебаний земной коры нет.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
8 апреля, 01:47
 
В миреТаджикистанКиргизияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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