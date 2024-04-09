https://ria.ru/20240409/zemletryasenie-1938859851.html

В Таджикистане у границы с Киргизией произошло землетрясение

В Таджикистане у границы с Киргизией произошло землетрясение - РИА Новости, 09.04.2024

В Таджикистане у границы с Киргизией произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Таджикистане вблизи границы с Киргизией, сообщает киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:31

2024-04-09T15:31

2024-04-09T15:31

в мире

таджикистан

киргизия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БИШКЕК, 9 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Таджикистане вблизи границы с Киргизией, сообщает киргизский институт сейсмологии. По данным института, колебания земной коры магнитудой 4,3 были зафиксированы во вторник в 14:12 (11:12 мск). Эпицентр располагался на территории Таджикистана, в 43 километрах к юго-западу от киргизского села Карамык и в 120 километрах от города Баткена. По данным МЧС Киргизии, в республике жертв и разрушений в результате колебаний земной коры нет.

https://ria.ru/20240408/zemletryasenie-1938473101.html

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в мире, таджикистан, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)