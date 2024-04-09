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По обороне города. Зеленский раскрыл детали совещания с генералами - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html
По обороне города. Зеленский раскрыл детали совещания с генералами
По обороне города. Зеленский раскрыл детали совещания с генералами - РИА Новости, 09.04.2024
По обороне города. Зеленский раскрыл детали совещания с генералами
Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования, рассказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T04:33
2024-04-09T04:33
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования, рассказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.&quot;Максимум внимания сейчас к Харькову. &lt;...&gt; Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и (Харьковской. — Прим. ред.) области была основной&quot;, — сообщил он.По его словам, Киев активно работает над усилением ПВО в Харькове совместно с западными союзниками.На прошлой неделе генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос рассказал, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное. Он подчеркнул, что ВСУ необходимо готовиться к обороне Харькова.Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 марта заявлял, что украинские войска скопили большое количество западной техники и активно возводят оборонительные сооружения в регионе.Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что на прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, где хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир". Подпольщики также заявляли об ударах по танковому училищу ВСУ в городе. По их данным, туда завезли западные танки с иностранными военными инструкторами. Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937452767.html
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в мире, харьков, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
По обороне города. Зеленский раскрыл детали совещания с генералами

Зеленский сообщил, что к Харькову приковано наибольшее внимание командования

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования, рассказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
«

"Максимум внимания сейчас к Харькову. <...> Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и (Харьковской. — Прим. ред.) области была основной", — сообщил он.

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"Больше не существует". На Западе рассказали, что случилось с Харьковом
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По его словам, Киев активно работает над усилением ПВО в Харькове совместно с западными союзниками.
На прошлой неделе генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос рассказал, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное. Он подчеркнул, что ВСУ необходимо готовиться к обороне Харькова.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 марта заявлял, что украинские войска скопили большое количество западной техники и активно возводят оборонительные сооружения в регионе.
Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что на прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, где хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир". Подпольщики также заявляли об ударах по танковому училищу ВСУ в городе. По их данным, туда завезли западные танки с иностранными военными инструкторами. Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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