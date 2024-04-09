По обороне города. Зеленский раскрыл детали совещания с генералами
Зеленский сообщил, что к Харькову приковано наибольшее внимание командования
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования, рассказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
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"Максимум внимания сейчас к Харькову. <...> Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и (Харьковской. — Прим. ред.) области была основной", — сообщил он.
По его словам, Киев активно работает над усилением ПВО в Харькове совместно с западными союзниками.
На прошлой неделе генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос рассказал, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное. Он подчеркнул, что ВСУ необходимо готовиться к обороне Харькова.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 марта заявлял, что украинские войска скопили большое количество западной техники и активно возводят оборонительные сооружения в регионе.
Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что на прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, где хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир". Подпольщики также заявляли об ударах по танковому училищу ВСУ в городе. По их данным, туда завезли западные танки с иностранными военными инструкторами. Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.
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