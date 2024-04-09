https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html

По обороне города. Зеленский раскрыл детали совещания с генералами

По обороне города. Зеленский раскрыл детали совещания с генералами - РИА Новости, 09.04.2024

По обороне города. Зеленский раскрыл детали совещания с генералами

Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования, рассказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T04:33

2024-04-09T04:33

2024-04-09T04:33

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования, рассказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении."Максимум внимания сейчас к Харькову. <...> Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и (Харьковской. — Прим. ред.) области была основной", — сообщил он.По его словам, Киев активно работает над усилением ПВО в Харькове совместно с западными союзниками.На прошлой неделе генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос рассказал, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное. Он подчеркнул, что ВСУ необходимо готовиться к обороне Харькова.Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 марта заявлял, что украинские войска скопили большое количество западной техники и активно возводят оборонительные сооружения в регионе.Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что на прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, где хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир". Подпольщики также заявляли об ударах по танковому училищу ВСУ в городе. По их данным, туда завезли западные танки с иностранными военными инструкторами. Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937452767.html

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в мире, харьков, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины