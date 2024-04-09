https://ria.ru/20240409/zavod-1938866991.html

Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу

Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу - РИА Новости, 09.04.2024

Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу

Военно-космические силы России авиационными бомбами ФАБ ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:01

2024-04-09T16:01

2024-04-09T18:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Военно-космические силы России авиационными бомбами ФАБ ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского авиаремонтного завода", — сказал собеседник агентства.Также он отметил, что в этом районе много других потенциальных целей.По данным подполья, на территории завода осуществлялось производство беспилотников, а также там располагались подземные складские помещения.Об ударах по Харькову сегодня сообщал мэр города Игорь Терехов. По его словам, взрывы прогремели в центральной части Харькова.В регионе звучал сигнал ракетной тревоги.

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938860078.html

https://ria.ru/20240409/voyska-1938849658.html

https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность