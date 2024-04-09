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Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу
Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу - РИА Новости, 09.04.2024
Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу
Военно-космические силы России авиационными бомбами ФАБ ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:01
2024-04-09T16:01
2024-04-09T18:12
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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Военно-космические силы России авиационными бомбами ФАБ ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского авиаремонтного завода", — сказал собеседник агентства.Также он отметил, что в этом районе много других потенциальных целей.По данным подполья, на территории завода осуществлялось производство беспилотников, а также там располагались подземные складские помещения.Об ударах по Харькову сегодня сообщал мэр города Игорь Терехов. По его словам, взрывы прогремели в центральной части Харькова.В регионе звучал сигнал ракетной тревоги.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938860078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу
ВКС ударили авиабомбами по Харьковскому авиаремонтному заводу