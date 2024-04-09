Рейтинг@Mail.ru
Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 09.04.2024 (обновлено: 18:12 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/zavod-1938866991.html
Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу
Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу - РИА Новости, 09.04.2024
Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу
Военно-космические силы России авиационными бомбами ФАБ ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:01
2024-04-09T18:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932479703_8:0:993:554_1920x0_80_0_0_dc6bc74dc1d09271c6c328541b013b3a.jpg
ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Военно-космические силы России авиационными бомбами ФАБ ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.&quot;Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского авиаремонтного завода&quot;, — сказал собеседник агентства.Также он отметил, что в этом районе много других потенциальных целей.По данным подполья, на территории завода осуществлялось производство беспилотников, а также там располагались подземные складские помещения.Об ударах по Харькову сегодня сообщал мэр города Игорь Терехов. По его словам, взрывы прогремели в центральной части Харькова.В регионе звучал сигнал ракетной тревоги.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938860078.html
https://ria.ru/20240409/voyska-1938849658.html
https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932479703_0:0:739:554_1920x0_80_0_0_216750bd3debdfab5a837a6c6c0e936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу

ВКС ударили авиабомбами по Харьковскому авиаремонтному заводу

© Минобороны РоссииКадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
© Минобороны России
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Военно-космические силы России авиационными бомбами ФАБ ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского авиаремонтного завода", — сказал собеседник агентства.

Киев - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Патрушев назвал Украину ярчайшим примером цивилизационной деградации
Вчера, 15:32
Также он отметил, что в этом районе много других потенциальных целей.
По данным подполья, на территории завода осуществлялось производство беспилотников, а также там располагались подземные складские помещения.
Британские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вариантов нет. В Великобритании высказались об отправке войск на Украину
Вчера, 14:59
Об ударах по Харькову сегодня сообщал мэр города Игорь Терехов. По его словам, взрывы прогремели в центральной части Харькова.
В регионе звучал сигнал ракетной тревоги.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
"Ты проиграл": Зеленского жестко осадили после жалоб на удары по Харькову
Вчера, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала