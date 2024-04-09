https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html

"Выхода нет": в США разоблачили шокирующий план Запада на Украине

"Выхода нет": в США разоблачили шокирующий план Запада на Украине - РИА Новости, 09.04.2024

"Выхода нет": в США разоблачили шокирующий план Запада на Украине

Cоюзники Киева искусственно затягивают конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T05:20

2024-04-09T05:20

2024-04-09T05:21

в мире

украина

киев

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Cоюзники Киева искусственно затягивают конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические последствия, заявил американский обозреватель Дэнни Хайфон в эфире своего YouTube-канала."Важно понимать, что выхода нет. На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать воевать — потому что мы так сказали!", — сказал он.По мнению журналиста, партнеры Киева сознательно затягивают конфликт, чтобы отсрочить вероятные политические последствия поражения Украины. По его словам, в случае, если оно произойдет, это вызовет сомнения в политической законности действий коллективного Запада на мировой арене."Поэтому они хотят превратить это в затяжную войну, особенно теперь, когда знают, что победить Россию невозможно", — резюмировал он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Как подчеркивали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html

https://ria.ru/20240409/nato-1938734740.html

https://ria.ru/20240409/voyna-1938735597.html

украина

киев

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, сша