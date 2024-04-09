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"Выхода нет": в США разоблачили шокирующий план Запада на Украине - РИА Новости, 09.04.2024
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05:20 09.04.2024 (обновлено: 05:21 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html
"Выхода нет": в США разоблачили шокирующий план Запада на Украине
"Выхода нет": в США разоблачили шокирующий план Запада на Украине - РИА Новости, 09.04.2024
"Выхода нет": в США разоблачили шокирующий план Запада на Украине
Cоюзники Киева искусственно затягивают конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:20
2024-04-09T05:21
в мире
украина
киев
россия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Cоюзники Киева искусственно затягивают конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические последствия, заявил американский обозреватель Дэнни Хайфон в эфире своего YouTube-канала."Важно понимать, что выхода нет. На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать воевать — потому что мы так сказали!", — сказал он.По мнению журналиста, партнеры Киева сознательно затягивают конфликт, чтобы отсрочить вероятные политические последствия поражения Украины. По его словам, в случае, если оно произойдет, это вызовет сомнения в политической законности действий коллективного Запада на мировой арене."Поэтому они хотят превратить это в затяжную войну, особенно теперь, когда знают, что победить Россию невозможно", — резюмировал он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Как подчеркивали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html
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в мире, украина, киев, россия, сша
В мире, Украина, Киев, Россия, США
"Выхода нет": в США разоблачили шокирующий план Запада на Украине

Хайфон: союзники Киева затягивают конфликт из-за страха политических последствий

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Cоюзники Киева искусственно затягивают конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические последствия, заявил американский обозреватель Дэнни Хайфон в эфире своего YouTube-канала.
"Важно понимать, что выхода нет. На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать воевать — потому что мы так сказали!", — сказал он.
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По мнению журналиста, партнеры Киева сознательно затягивают конфликт, чтобы отсрочить вероятные политические последствия поражения Украины. По его словам, в случае, если оно произойдет, это вызовет сомнения в политической законности действий коллективного Запада на мировой арене.
"Поэтому они хотят превратить это в затяжную войну, особенно теперь, когда знают, что победить Россию невозможно", — резюмировал он.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Как подчеркивали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны.
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