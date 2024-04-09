https://ria.ru/20240409/zapad-1938650800.html

Укол от жизни: на Западе придумали, как сократить население

Укол от жизни: на Западе придумали, как сократить население - РИА Новости, 09.04.2024

Укол от жизни: на Западе придумали, как сократить население

Можно ли убивать своих граждан, не повинных ни в чем, кроме того, что они бедны или больны, и при этом считаться просвещенным демократическим государством?... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:00

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Можно ли убивать своих граждан, не повинных ни в чем, кроме того, что они бедны или больны, и при этом считаться просвещенным демократическим государством? Такой вопрос не раз вставал перед ведущими странами Запада. И надо сказать, такой кунштюк удавался им очень часто.На протяжении трех столетий в Англии, этой цитадели мировой демократии, безо всяких сантиментов вешали людей, в том числе и детей, за бродяжничество — буквально убивали за то, что человек "не вписался в рынок". В США, Швеции, Дании, Швейцарии большую часть XX века действовали масштабные госпрограммы по стерилизации людей, принадлежащих к низшим стратам общества, — их принудительно лишали возможности иметь потомство. Гитлер со своими программами уничтожения психически больных и расово неполноценных учился у хороших учителей.Под крики о "репрессиях" в России и Китае Запад молча и целеустремленно чистил свои страны от бедных, больных, да и просто несчастных граждан. Сегодня старые методы чистки себя скомпрометировали. Что ж, появился новый инструмент: в просвещенных и демократических странах активно развивают эвтаназию — добровольный уход из жизни.Однако в последнее время граждане демократических стран стали уходить из жизни в таком количестве, что возник вопрос — а как там у них с добровольностью?На острие критики оказалась Канада — там эвтаназию имеет право провести даже не врач, а медсестра, а показания к медицинскому суициду очень широки, вплоть до "ментальных проблем", то есть обычной депрессии.Канада — мировой лидер по числу людей, решивших расстаться с жизнью. В 2022 году таких несчастных было 13102 человека — это больше четырех процентов всех смертей в стране. Там право на смерть подается как существеннейшее "право человека", эвтаназию расхваливают в роскошных рекламных роликах, мода на смертельную инъекцию внедряется с самого верха, рассчитанно и с огоньком.Но официальные цифры — это лишь верхушка айсберга. По закону, медики, получив согласие пациента на эвтаназию, обязаны не информировать об этом его родственников — так, якобы, обеспечивается "приватность" гражданина. В Онтарио и Квебеке врачам запрещено писать в свидетельстве о смерти, что к пациенту применялась эвтаназия. В результате, точных цифр погибших мы не знаем. Однако даже эксперты ООН уже предупреждают, что складывающаяся в Канаде система "толкает психически нестабильных людей к самоубийству". Но дело не только в психической нестабильности. Если родственники пациента затевают расследование, зачастую выясняется, что причина большинства "ментальных проблем" — это деньги. Например, человек кое-как выживает на пособие по инвалидности, а оно составляет около 800 долларов США, то есть на еду хватит, а на аренду жилья уже нет. На лечение в стационаре — тем более.И вот врач поясняет пациенту, что у них один день в клинике стоит полторы тысячи долларов, а у вас таких денег нет, значит, не хотите ли "рассмотреть возможность ассистированного ухода из жизни"? Интересно, что для того, чтобы сообщать такие неприятные новости в клиниках существует должность "инспектора по этике". Трагичная ирония, конечно.То есть эвтаназия — это, по сути, смерть от отчаяния. Даже тяжело больные люди в большинстве своем предпочли бы получать помощь от близких, друзей, врачей и мирно закончить свои дни. Но у них нет денег на такую роскошь. Куда деваться? Они "выбирают право на смерть". Ну как сто лет назад в нищих японских деревушках старики соглашались на то, чтобы дети отнесли их в лес, где они замерзнут насмерть, — про это есть фильм "Легенда о Нараяме".Канаде еще предстоит пройти по тому пути, по которому двинулись Нидерланды. Там уже давно разрешена эвтаназия даже для детей и подростков. Поводы для суицида могут быть чисто формальными. Это общественно одобряемая и очень модная практика. Из-за низких цен на эвтаназию в Нидерланды едут со всей Европы — это целая отрасль медицинского туризма. Поток желающих не иссякает.Казалось бы, какое нам дело до проблем Канады и Европы? Но на этом примере хорошо видно, что все идеи современной либеральной элиты — это типичное золото троллей. Блестит гламуром, выглядит невероятно прогрессивно и современно, украшено побрякушками типа "прав человека" и "свободы личности", а наутро оборачивается палой листвой и мусором.Так происходит буквально со всеми их идеями. Мирный самостоятельный уход из жизни безнадежных и тяжело страдающих пациентов оборачивается системным истреблением вовсе не безнадежных больных, а бедных, инвалидов, психически неустойчивых людей. Право на принадлежность к любому гендеру — тем, что мужчины кастрируют себя, а женщины отрезают себе груди.Сколько было мечтаний про цифровых номадов — высокоинтеллектуальных кочевников, которые со своими ноутбуками путешествуют с Бали в Сан-Франциско, а оттуда в Кейптаун. Ну и где теперь кочевники? Шарятся по тбилисским и ереванским помойкам.Сколько слов мы слышим про свободы и права детей! А на деле это оборачивается террором ювенальной юстиции. За последние два года у украинок в Европе отняли сотни детей — и никакие жалобы не помогают. Донесут соседи, что ребенок заплакал или у него мало игрушек, — и все, ребенка отбирают у матери навсегда.Что уж говорить про "зеленый переход"? Его жертвами стали десятки тысяч европейских стариков, умиравших от холода в своих квартирах.Об этом надо помнить, потому что Запад никогда не перестанет лезть к нам со своими идеями и проталкивать свою повестку. Эти идеи необычайно хорошо упакованы — просто глаз не оторвать. Но внутри всегда смерть. Об этом много могли бы рассказать украинцы, но им сейчас не до того.

https://ria.ru/20230923/frantsiya-1898228218.html

https://ria.ru/20230629/evtanaziya-1881274980.html

https://ria.ru/20231115/azot-1909360462.html

https://ria.ru/20220127/bioetika-1769735014.html

https://radiosputnik.ru/20210329/1603249159.html

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аналитика, канада, сша, европа, оон, демография