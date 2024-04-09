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Жители Грузии проводят шествие против закона об иноагентах - РИА Новости, 09.04.2024
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19:00 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/zakon-1938927306.html
Жители Грузии проводят шествие против закона об иноагентах
Жители Грузии проводят шествие против закона об иноагентах - РИА Новости, 09.04.2024
Жители Грузии проводят шествие против закона об иноагентах
Жители Грузии проводят шествие по проспекту Руставели в центре Тбилиси, акция направлена против принятия закона об иноагентах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:00
2024-04-09T19:00
в мире
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ТБИЛИСИ, 9 апр - РИА Новости. Жители Грузии проводят шествие по проспекту Руставели в центре Тбилиси, акция направлена против принятия закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Изначально участники демонстрации собрались на площади Республики, затем двинулись в сторону парламента Грузии. В акции принимают участие участники неправительственных организаций, представители шоу-бизнеса, актеры, студенты и другие противники законопроекта. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который в марте прошлого года вызвал массовые волнения. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
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РИА Новости
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Марш против резонансного проекта об иноагентах в Тбилиси
В центре Тбилиси проходит марш против резонансного проекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. В марте прошлого года попытка принять эту инициативу закончилась массовыми беспорядками, в начале апреля 2024 правящая "Грузинская мечта" вновь внесла ее на рассмотрение парламента.
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в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
Жители Грузии проводят шествие против закона об иноагентах

В Тбилиси проходит акция, направленная против принятия закона об иноагентах

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 апр - РИА Новости. Жители Грузии проводят шествие по проспекту Руставели в центре Тбилиси, акция направлена против принятия закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
Изначально участники демонстрации собрались на площади Республики, затем двинулись в сторону парламента Грузии. В акции принимают участие участники неправительственных организаций, представители шоу-бизнеса, актеры, студенты и другие противники законопроекта.
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который в марте прошлого года вызвал массовые волнения. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
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