Рейтинг@Mail.ru
Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/zaes-1938953609.html
Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы
Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы - РИА Новости, 09.04.2024
Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что украинские обстрелы создают "прямую угрозу безопасности станции" и призвал прекратить обстрелы. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:56
2024-04-09T21:56
в мире
запорожская аэс
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что украинские обстрелы создают "прямую угрозу безопасности станции" и призвал прекратить обстрелы. "В течение пяти последних дней, начиная с 5 апреля этого года, Запорожская атомная станция подверглась беспрецедентной в своей истории атаке беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Создана прямая угроза безопасности станции. Мы находимся в шаге от возможной ядерной катастрофы", - заявил Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале "Известий". Гендиректор ЗАЭС также заявил, что на данный момент признаков повреждения критической инфраструктуры станции нет, все силы персонала станции направлены на сохранение ее безопасного функционирования. Черничук призвал руководство европейских государств незамедлительно отреагировать на прямые угрозы безопасности АЭС, а от украинских войск потребовал "немедленного прекращения обстрелов".
https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина
В мире, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина
Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы

Директор ЗАЭС Черничук: обстрелы ВСУ создают прямую угрозу безопасности станции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что украинские обстрелы создают "прямую угрозу безопасности станции" и призвал прекратить обстрелы.
«
"В течение пяти последних дней, начиная с 5 апреля этого года, Запорожская атомная станция подверглась беспрецедентной в своей истории атаке беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Создана прямая угроза безопасности станции. Мы находимся в шаге от возможной ядерной катастрофы", - заявил Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале "Известий".
Гендиректор ЗАЭС также заявил, что на данный момент признаков повреждения критической инфраструктуры станции нет, все силы персонала станции направлены на сохранение ее безопасного функционирования. Черничук призвал руководство европейских государств незамедлительно отреагировать на прямые угрозы безопасности АЭС, а от украинских войск потребовал "немедленного прекращения обстрелов".
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Гросси прокомментировал взрыв беспилотника на территории Запорожской АЭС
7 апреля, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала