https://ria.ru/20240409/zaes-1938953609.html

Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы

Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы - РИА Новости, 09.04.2024

Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что украинские обстрелы создают "прямую угрозу безопасности станции" и призвал прекратить обстрелы. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T21:56

2024-04-09T21:56

2024-04-09T21:56

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что украинские обстрелы создают "прямую угрозу безопасности станции" и призвал прекратить обстрелы. "В течение пяти последних дней, начиная с 5 апреля этого года, Запорожская атомная станция подверглась беспрецедентной в своей истории атаке беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Создана прямая угроза безопасности станции. Мы находимся в шаге от возможной ядерной катастрофы", - заявил Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале "Известий". Гендиректор ЗАЭС также заявил, что на данный момент признаков повреждения критической инфраструктуры станции нет, все силы персонала станции направлены на сохранение ее безопасного функционирования. Черничук призвал руководство европейских государств незамедлительно отреагировать на прямые угрозы безопасности АЭС, а от украинских войск потребовал "немедленного прекращения обстрелов".

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина