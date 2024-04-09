https://ria.ru/20240409/zaes-1938953609.html
Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы
Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы - РИА Новости, 09.04.2024
Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что украинские обстрелы создают "прямую угрозу безопасности станции" и призвал прекратить обстрелы. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:56
2024-04-09T21:56
2024-04-09T21:56
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что украинские обстрелы создают "прямую угрозу безопасности станции" и призвал прекратить обстрелы. "В течение пяти последних дней, начиная с 5 апреля этого года, Запорожская атомная станция подверглась беспрецедентной в своей истории атаке беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Создана прямая угроза безопасности станции. Мы находимся в шаге от возможной ядерной катастрофы", - заявил Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале "Известий". Гендиректор ЗАЭС также заявил, что на данный момент признаков повреждения критической инфраструктуры станции нет, все силы персонала станции направлены на сохранение ее безопасного функционирования. Черничук призвал руководство европейских государств незамедлительно отреагировать на прямые угрозы безопасности АЭС, а от украинских войск потребовал "немедленного прекращения обстрелов".
https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Директор ЗАЭС об обстрелах ВСУ: мы находимся в шаге от ядерной катастрофы
Директор ЗАЭС Черничук: обстрелы ВСУ создают прямую угрозу безопасности станции