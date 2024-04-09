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Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/zaes-1938883209.html
Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС
Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.04.2024
Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X осудил недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:36
2024-04-09T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
жозеп боррель
запорожская аэс
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вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X осудил недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. &quot;Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента. Такие нападения должны прекратиться&quot;, - написал Боррель.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
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в мире, жозеп боррель, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жозеп Боррель, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Евросоюз
Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС

Боррель: атаки дронов на Запорожскую АЭС увеличивают риски опасных инцидентов

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X осудил недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов.
«

"Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента. Такие нападения должны прекратиться", - написал Боррель.

В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
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Вчера, 03:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖозеп БоррельЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияЕвросоюз
 
 
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