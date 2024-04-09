https://ria.ru/20240409/zaes-1938883209.html

Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС

Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.04.2024

Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X осудил недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:36

2024-04-09T16:36

2024-04-09T16:36

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X осудил недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. "Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента. Такие нападения должны прекратиться", - написал Боррель.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

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Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, россия, евросоюз