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Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС
Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.04.2024
Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X осудил недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:36
2024-04-09T16:36
2024-04-09T16:36
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X осудил недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. "Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента. Такие нападения должны прекратиться", - написал Боррель.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС
Боррель: атаки дронов на Запорожскую АЭС увеличивают риски опасных инцидентов