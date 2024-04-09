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Дрон атаковал ЗАЭС после проезда представителей МАГАТЭ - РИА Новости, 09.04.2024
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16:24 09.04.2024 (обновлено: 16:31 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/zaes-1938877293.html
Дрон атаковал ЗАЭС после проезда представителей МАГАТЭ
Дрон атаковал ЗАЭС после проезда представителей МАГАТЭ - РИА Новости, 09.04.2024
Дрон атаковал ЗАЭС после проезда представителей МАГАТЭ
Атака украинского дрона по зданию учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС произошла спустя десять минут после того, как мимо проехали представители... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:24
2024-04-09T16:31
магатэ
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Атака украинского дрона по зданию учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС произошла спустя десять минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии МАГАТЭ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Ранее во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Никто не пострадал."Атака ВСУ произошла через 10 минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга", - сказала Яшина РИА Новости.По ее словам, в учебно-тренировочном центре сотрудники АЭС проходят обучение и отрабатывают технологические операции."В результате атаки ни сотрудники, ни оборудование этого уникального центра не пострадали", - подчеркнула Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240409/voyska-1938849658.html
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магатэ, вооруженные силы украины, происшествия
МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон атаковал ЗАЭС после проезда представителей МАГАТЭ

Дрон атаковал ЗАЭС спустя десять минут после проезда представителей МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская атомноя электростанция
Запорожская атомноя электростанция - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская атомноя электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Атака украинского дрона по зданию учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС произошла спустя десять минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии МАГАТЭ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Никто не пострадал.
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"Атака ВСУ произошла через 10 минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга", - сказала Яшина РИА Новости.
По ее словам, в учебно-тренировочном центре сотрудники АЭС проходят обучение и отрабатывают технологические операции.
"В результате атаки ни сотрудники, ни оборудование этого уникального центра не пострадали", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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