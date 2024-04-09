https://ria.ru/20240409/zaes-1938877293.html

Дрон атаковал ЗАЭС после проезда представителей МАГАТЭ

Дрон атаковал ЗАЭС после проезда представителей МАГАТЭ - РИА Новости, 09.04.2024

Дрон атаковал ЗАЭС после проезда представителей МАГАТЭ

Атака украинского дрона по зданию учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС произошла спустя десять минут после того, как мимо проехали представители... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:24

2024-04-09T16:24

2024-04-09T16:31

магатэ

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Атака украинского дрона по зданию учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС произошла спустя десять минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии МАГАТЭ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Ранее во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Никто не пострадал."Атака ВСУ произошла через 10 минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга", - сказала Яшина РИА Новости.По ее словам, в учебно-тренировочном центре сотрудники АЭС проходят обучение и отрабатывают технологические операции."В результате атаки ни сотрудники, ни оборудование этого уникального центра не пострадали", - подчеркнула Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240409/voyska-1938849658.html

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938860078.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

магатэ, вооруженные силы украины, происшествия