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Рогов призвал ввести санкции против Украины из-за атак на Запорожскую АЭС
Рогов призвал ввести санкции против Украины из-за атак на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.04.2024
Рогов призвал ввести санкции против Украины из-за атак на Запорожскую АЭС
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал ввести санкции против Украины из-за атак на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:08
2024-04-09T13:08
2024-04-09T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал ввести санкции против Украины из-за атак на Запорожскую АЭС. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. "Россия должна выстроить новую архитектуру ядерной безопасности с тем же Китаем и другими государствами, которые в той или иной степени борются за собственный суверенитет. Со стороны этих государств должны последовать четкие расследования атак на Запорожскую АЭС и введение против Украины коллективных санкций: торговых, экономических, политических", - сказал Рогов РИА Новости. Он подчеркнул, что сегодня рассчитывать на адекватную реакцию международных организаций, таких как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), не стоит, так как они по своей сути превратись в "прозападные и полностью подконтрольные англосаксам". "В МАГАТЭ как всегда дадут оценку языком рыб, мол, ничего не знаем и не видели, кто атаковал атомную станцию. Там живут по принципу: где врать тяжело – выразим обеспокоенность, а где легко – обвиним Россию", - подчеркнул Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240407/obstrel-1938383357.html
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, владимир рогов, магатэ
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, Владимир Рогов, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине
Рогов призвал ввести санкции против Украины из-за атак на Запорожскую АЭС
Рогов призвал ввести санкции против Киева из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал ввести санкции против Украины из-за атак на Запорожскую АЭС.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
«
"Россия должна выстроить новую архитектуру ядерной безопасности с тем же Китаем и другими государствами, которые в той или иной степени борются за собственный суверенитет. Со стороны этих государств должны последовать четкие расследования атак на Запорожскую АЭС и введение против Украины коллективных санкций: торговых, экономических, политических", - сказал Рогов РИА Новости.
Он подчеркнул, что сегодня рассчитывать на адекватную реакцию международных организаций, таких как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), не стоит, так как они по своей сути превратись в "прозападные и полностью подконтрольные англосаксам".
"В МАГАТЭ как всегда дадут оценку языком рыб, мол, ничего не знаем и не видели, кто атаковал атомную станцию. Там живут по принципу: где врать тяжело – выразим обеспокоенность, а где легко – обвиним Россию", - подчеркнул Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.